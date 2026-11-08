Detik-detik Helikopter Water Bombing Jatuh di Sungai Barito Kalsel, 3 Kru Selamat

JawaPos.com - Sebuah helikopter jenis Super Puma dengan registrasi VH-HGM yang tengah menjalankan misi water bombing dilaporkan jatuh ke perairan Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu (8/11/2026) siang.

Seluruh kru yang berjumlah tiga orang dipastikan selamat dalam insiden tersebut.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton Panjaitan menuturkan, peristiwa tersebut terjadi pukul 11.58 WITA.

"Pada Minggu 8 Nov 26 telah terjadi kecelakaan heli WB Super Puma VH-HGM jatuh ke Sungai Barito di Desa Tabatan, Kec. Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Kru 3 orang, info selamat semua," ujar Berton Panjaitan, Minggu (8/11).

Evakuasi Kru dan Bangkai Helikopter Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, ketiga kru helikopter yang berada di dalam pesawat ialah Michael John Betterridge (Warga Negara Australia), Hugh Andrew John Page (Warga Negara Selandia Baru), dan Yayan (Warga Negara Indonesia).

Tim gabungan langsung bergerak cepat menuju titik lokasi kejadian untuk melakukan penanganan darurat begitu laporan diterima.