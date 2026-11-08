Jaga Wibawa Kepala Negara, Bersihkan Pengganggu Stabilitas Nasional

JawaPos.com - Wibawa kepala negara harus dijaga dari unsur-unsur pengkhianat dan pengganggu stabilitas nasional. Pembinasaan pengganggu itu agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar tanpa isu gangguan keamanan.

Pernyataan itu merupakan maklumat Pengurus Besar (PB) Alkhairaat. Ketua Umum PB Alkhairaat HS Mohsen Alaydrus menegaskan, penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah harapan besar rakyat Indonesia.

Sikap tegas presiden diperlukan untuk menghadapi oknum yang mencoba melakukan makar atau tindakan yang merugikan kepentingan negara secara umum.

“Perhimpunan Alkhairaat mendukung sepenuhnya sikap Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara untuk mengambil apa pun tindakan untuk membersihkan dan menertibkan anasir yang mengganggu stabilitas nasional,” kata HS Mohsen Alaydrus di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu (8/11).

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Mohsen Alaydrus membuat pernyataan tersebut sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, termasuk menanggapi isu-isu penyadapan yang berkembang baru-baru ini.

“Tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu akan memperkuat mewibawaan kepala negara dan senantiasa menjadi puncak harapan rakyat,” kata HS Mohsen Alaydrus.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB Alkhairaat Jamaluddin Mariajang menambahkan, pemerintahan saat ini tengah bekerja keras mewujudkan program Asta Cita. Pencapaian di bidang ketahanan pangan, perumahan, hingga pemberantasan korupsi sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Kinerja pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo sedang berada dalam kondisi yang demikian sehat dan produktif. "Ini menjadi alasan rasional dan moral bagi keluarga Besar Alkhairaat untuk menyatakan dukungan kuat,” kata Jamaluddin.

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