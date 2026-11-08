Hawa 'Sumuk' Masih Mendominasi Jatim, Potensi Hujan Ringan Terjadi di 3 Wilayah pada Minggu

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan secara umum kondisi cuaca Jatim pada akhir pekan ini didominasi perpaduan langit berawan hingga cerah berawan. Sebelum kemudian ada potensi hujan ringan muncul secara lokal di beberapa titik.

Meski sebagian besar langit Jatim terpantau ditutupi awan, namun suhu panas menyengat masih menyelimuti sejumlah kabupaten dan kota di Jatim pada Minggu (8/11).

Suhu udara maksimum hari ini diprediksi kembali dirasakan masyarakat di kawasan dataran rendah Jatim. Di mana Kota Mojokerto mencatatkan suhu tertinggi yang menyentuh angka 37 derajat Celsius.

Tidak hanya Mojokerto, Surabaya beserta beberapa daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Kota Pasuruan turut dilanda panas menyengat dengan suhu maksimum mencapai 36 derajat Celsius.