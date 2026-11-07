Salurkan Bantuan Rp18 Miliar untuk Penyintas Gempa NTT

JawaPos.com - Bantuan kemanusiaan senilai Rp18 miliar disalurkan oleh BAZNAZ untuk membantu memenuhi kebutuhan penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan BAZNAS RI, H. Idy Muzayyad, mengatakan, bantuan tersebut berasal dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief).

"BAZNAS bersama KSrelief membagikan 15.000 paket sembako dan 15.000 paket kebutuhan kesehatan pribadi," kata Idy saat mendampingi penyaluran bantuan di Posko Pengungsian Waso Kampung Sori, Desa Satar Kampas, Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, NTT, Kamis (5/11).

Dia menyampaikan apresiasi kepada Raja Salman atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penyintas gempa di NTT.

Idy menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut menghadapi sejumlah kendala. Perwakilan KSrelief harus mencari jalur penerbangan alternatif akibat situasi di Arab Saudi dan penutupan Bandara Riyadh.

Meski demikian, bantuan tetap dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain bantuan logistik, BAZNAS dan KSrelief juga menyiapkan bantuan tahap kedua. Program tersebut mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, hunian sementara (huntara), serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).