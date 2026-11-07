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Penulis: Syahrul Yunizar
Minggu, 8 November 2026 | 01.09 WIB

Sempat Buron, Polda Jateng Tangkap Tersangka Pembakaran Warung Mi Babi di Surakarta

Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com) - Image

Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)

JawaPos.com - Polda Jawa Tengah (Jateng) menangkap tersangka pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Pria berinisial I tersebut sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. 

Dikutip dari pemberitaan solobalapan.com (Jawa Pos Group), penangkapan I dilakukan oleh tim gabungan dari jajaran Polres Sukoharjo dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng di wilayah Surakarta pada Jumat sore (6/11).

Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra mengungkapkan bahwa, tersangka I merupakan mantan narapidana kasus terorisme atau eks napiter. Tersangka terlibat dalam aksi penyerangan di Polsek Pasar Kliwon, Polresta Surakarta, pada 2015 silam.

Indra menyebut, penangkapan tersangka adalah hasil pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi yang terjadi pada Sabtu (12/9). Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Jateng pada Sabtu (7/11).

"Tersangka I berhasil kami amankan di wilayah Surakarta. Sebelumnya, yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO," ungkap Indra.

Sebelum menangkap tersangka I, petugas kepolisian telah mengamankan tersangka S pada 19 Oktober 2026 lalu. Penangkapan S dilakukan di Desa Purbayan, Kecamatan Baki. Dengan penangkapan I, kini sudah 2 orang menjadi tersangka. 

Oleh polisi, kedua tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jateng. Berdasar hasil pemeriksaan awal, I diduga memiliki peran mengajak orang lain, termasuk tersangka S, untuk membakar dan merusak Warung Mi Babi

”Tersangka I berperan sebagai pihak yang mengajak rekan-rekannya, termasuk tersangka S, untuk melakukan peristiwa pembakaran dan perusakan tersebut,” ucap Indra.

Namun demikian, polisi masih mencari tahu motif di balik aksi tersebut. Pendalaman terhadap para tersangka dilakukan untuk menggali dan mencari tahu motif tersebut. Termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar kedua tersangka. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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