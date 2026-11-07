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Penulis: Syahrul Yunizar
Sabtu, 7 November 2026 | 22.30 WIB

Koarmada I Evakuasi Black Box Helikopter Mi 17 TNI AD yang Jatuh di Kalteng

Tim Satkoppeba Koarmada I menemukan dan mengevakuasi black box helikopter TNI AD yang jatuh di Kalteng dalam operasi pemadaman karhutla. (TNI AL) - Image

Tim Satkoppeba Koarmada I menemukan dan mengevakuasi black box helikopter TNI AD yang jatuh di Kalteng dalam operasi pemadaman karhutla. (TNI AL)

JawaPos.com - Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Satkoppeba) Komando Armada (Koarmada) I berhasil menemukan dan mengevakuasi black box serta bagian ekor helikopter Mi 17V5 milik TNI AD.

Kelikopter tersebut jatuh di Perairan Kuala Pembuang, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) saat dalam misi pemadaman kebakaran lahan dan hutan (karhutla).

Proses evakuasi bagian penting alat utama sistem persenjataan (alusista) Angkatan Darat tersebut berlangsung pada Sabtu (7/11).

Melalui operasi penyelaman yang diawali dengan persiapan peralatan dan briefing teknis, operasi tersebut berjalan aman dan sesuai prosedur.

Para prajurit TNI AL berhasil menemukan dan mengevakuasi black box yang dicari setelah seluruh korban dievakuasi.

”Keberhasilan evakuasi tersebut merupakan wujud profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit Koarmada RI dalam mendukung operasi pencarian dan penanganan kecelakaan di laut,” bunyi keterangan resmi Koarmada I.

Setelah ditemukan dan dievakuasi, black box diserahkan kepada Tim Investigasi Puspenerbad untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan helikopter tersebut.

Atas keberhasilan tersebut, Panglima Koarmada RI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit Satkoppeba Koarmada I.

”Pangkoarmada RI berharap keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus memberikan pengabdian terbaik, menjaga soliditas, serta senantiasa menjunjung tinggi kepercayaan dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas,” lanjut Koarmada I. 

Sebelumnya, korban terakhir kecelakaan helikopter Mi 17V5 milik TNI AD di atas nama Sertu Anumerta Heri Prasetyo sudah berhasil dievakuasi pada Jumat (6/11).

Editor: Bayu Putra
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