Jenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo, Korban Laka Heli di Kalteng Diterbangkan ke Kediri

Suasana upacara pelepasan jenazah Sertu (Anumerta) Heri di Bandar Udara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalteng, pada Sabtu (7/11). (TNI AD)
JawaPos.com - Korban terakhir kecelakaan helikopter Mi 17V5 milik TNI AD di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sertu Anumerta Heri Prasetyo, berhasil dievakuasi pada Jumat (6/11).
Hari ini (7/11), jenazahnya diterbangkan langsung ke kampung halamannya di Trenggalek via Kediri, Jawa Timur (Jatim).
Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin memimpin secara langsung upacara pelepasan jenazah Sertu Heri di Bandar Udara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalteng.
Heri adalah 1 dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam pelaksanaan tugas operasi kemanusiaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
”Pelepasan jenazah tersebut menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum yang gugur saat menjalankan tugas negara dalam misi kemanusiaan penanggulangan karhutla,” tulis TNI AD dalam keterangan resmi.
Di tengah suasana duka, Mayjen Zainul menemui dan berbincang dengan orang tua almarhum.
Jenderal bintang dua TNI AD itu menyampaikan perhatian, penguatan, serta dukungan moril kepada keluarga agar tabah dan kuat dalam menghadapi kepergian putra tercintanya.
”Bagi keluarga besar TNI AD, gugurnya Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo merupakan kehilangan yang mendalam. Pengorbanan almarhum menjadi bagian dari pengabdian prajurit dalam menjalankan tugas membantu masyarakat dan menghadapi risiko demi kepentingan kemanusiaan,” lanjut TNI AD.
Upacara pelepasan jenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo berlangsung mulai pukul 06.47 WIB.
Selain pangdam, turut hadir Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan, Komandan Korem 102/Panju Panjung Brigjen Wimoko, Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022