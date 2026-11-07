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Penulis: Syahrul Yunizar
Sabtu, 7 November 2026 | 21.32 WIB

Jenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo, Korban Laka Heli di Kalteng Diterbangkan ke Kediri

Suasana upacara pelepasan jenazah Sertu (Anumerta) Heri di Bandar Udara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalteng, pada Sabtu (7/11). (TNI AD) - Image

Suasana upacara pelepasan jenazah Sertu (Anumerta) Heri di Bandar Udara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalteng, pada Sabtu (7/11). (TNI AD)

JawaPos.com - Korban terakhir kecelakaan helikopter Mi 17V5 milik TNI AD di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sertu Anumerta Heri Prasetyo, berhasil dievakuasi pada Jumat (6/11).

Hari ini (7/11), jenazahnya diterbangkan langsung ke kampung halamannya di Trenggalek via Kediri, Jawa Timur (Jatim). 

Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin memimpin secara langsung upacara pelepasan jenazah Sertu Heri di Bandar Udara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalteng.

Heri adalah 1 dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam pelaksanaan tugas operasi kemanusiaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

”Pelepasan jenazah tersebut menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum yang gugur saat menjalankan tugas negara dalam misi kemanusiaan penanggulangan karhutla,” tulis TNI AD dalam keterangan resmi. 

Di tengah suasana duka, Mayjen Zainul menemui dan berbincang dengan orang tua almarhum.

Jenderal bintang dua TNI AD itu menyampaikan perhatian, penguatan, serta dukungan moril kepada keluarga agar tabah dan kuat dalam menghadapi kepergian putra tercintanya.

”Bagi keluarga besar TNI AD, gugurnya Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo merupakan kehilangan yang mendalam. Pengorbanan almarhum menjadi bagian dari pengabdian prajurit dalam menjalankan tugas membantu masyarakat dan menghadapi risiko demi kepentingan kemanusiaan,” lanjut TNI AD.

Upacara pelepasan jenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo berlangsung mulai pukul 06.47 WIB. 

Selain pangdam, turut hadir Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan, Komandan Korem 102/Panju Panjung Brigjen Wimoko, Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda.

Editor: Bayu Putra
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