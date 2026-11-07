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Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 7 November 2026 | 18.25 WIB

Oki Rengga Minta Maaf, Jelaskan Kronologi Polemik Spanduk Karhutla dengan Suporter

Komika Oki Rengga diduga melarang suporter membentangkan spanduk yang berisi tentang karhutla yang sedang melanda Indonesia. (Platform X) - Image

Komika Oki Rengga diduga melarang suporter membentangkan spanduk yang berisi tentang karhutla yang sedang melanda Indonesia. (Platform X)

JawaPos.com - Komika Oki Rengga meminta maaf akibat keributan yang melibatkan dirinya dengan sesama suporter PSMS Medan di tribun Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, pada Selasa, (3/11). 

Perselisihan tersebut diduga terjadi lantaran Oki melarang suporter membentangkan spanduk yang berisi tentang protes kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang melanda Indonesia.

“Saya mau minta maaf sebesar-besarnya untuk video, narasi dan keributan yang saya munculkan beberapa hari ini. Ketika ada momen kemarin malam itu aku berbicara seperti itu sepertinya memang emosiku aja yang nggak kekontrol,” kata Oki pada akun Instagramnya, @okirengga33, dikutip Sabtu (7/11).

Ia pun menjelaskan kronologi berdasarkan sudut pandangnya, di mana saat itu dirinya sedang menonton pertandingan PSMS Medan melawan Persija Jakarta. 

Menurutnya, euforianya sangat besar lantaran PSMS bertahun-tahun tak punya pertandingan sebesar itu.

Saat menonton pertandingan di tribun lain, terjadi diskusi antara beberapa suporter mengenai spanduk karhutla apakah akan dipasangkan sekarang atau nanti saja setelah pertandingan.

Lantaran konsentrasi sudah tidak lagi ke pertandingan, Oki Rengga berinisiatif datang dan memberikan penawaran untuk memasang spanduk setelah pertandingan, agar bisa fokus mendukung PSMS Medan saat pertandingan.

Oki mengklaim usulan itu disepakati oleh suporter yang ada di stadion.

“Nah, aku kira setelah aku berbicara seperti itu spanduk kan dibuka tuh sama mereka, ternyata masih ada diskusi yang terjadi aku coba datang dan aku tanya ‘aman ya bang ya?’ aku bilang gitu makanya aku ngomong ke suporter juga kita memang kondisi kita gak baik tapi sekarang kita dukung PSMS aja dulu. Setelah ini bakal aku bentangin pokoknya (spanduk karhutla),” jelasnya.

Setelahnya, terdapat orang yang menghampirinya sembari menangis. Orang tersebut menjelaskan pada Oki Rengga bahwa karhutla telah memakan banyak korban. Orang tersebut pula yang dinarasikan liar dicekik oleh Oki Rengga.

Editor: Bayu Putra
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