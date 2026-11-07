Karhutla Ponorogo Meluas, 457 Hektare Lahan Hangus hingga Oktober 2026

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mencatat penambahan luas yang cukup signifikan sepanjang Oktober 2026. Sebanyak 115,77 hektare lahan dilaporkan terbakar selama periode tersebut.

Dengan tambahan itu, total area yang terdampak kebakaran sejak Januari hingga 31 Oktober 2026 mencapai 457,62 hektare. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, karhutla kini telah menjangkau seluruh 21 kecamatan.

Data BPBD menunjukkan, luas lahan terbakar bertambah 33,87 persen dibandingkan posisi akhir September yang mencapai 341,85 hektare. Peningkatan juga terjadi pada jumlah desa dan kelurahan terdampak, dari 56 wilayah menjadi 68 wilayah.

"Jumlah desa dan kelurahan terdampak meningkat dari 56 menjadi 68 wilayah," terang Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun, seperti dikutip dari Radar Panorogo (Jawa Pos Group), Sabtu (7/11).

Jika dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, Slahung menjadi daerah dengan dampak kebakaran paling besar. Luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut mencapai 126 hektare.

Bungkal berada di urutan berikutnya dengan 69 hektare, sedangkan Sambit mencatat 52 hektare lahan terbakar.

Pada tingkat desa, kebakaran terluas terjadi di Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, dengan area mencapai 43,7 hektare. Desa Tanjungsari di Kecamatan Jenangan menyusul dengan 30,5 hektare, kemudian Desa Gontor di Kecamatan Mlarak seluas 30 hektare.

Sejumlah desa lainnya juga mengalami kebakaran cukup luas. Di antaranya Desa Kambeng, Kecamatan Slahung, dengan 28,2 hektare lahan terbakar dan Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, seluas 26,5 hektare.