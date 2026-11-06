Pria Paruh Baya di Surabaya Curi Ponsel Milik Santri saat Tertidur di Mushola

JawaPos.com - Seorang pria paruh baya tertangkap kamera pengawas CCTV diduga mencuri ponsel milik santri saat istirahat di mushola milik pondok pesantren di Jalan Sukodono Gang 1 Nomor 30-32, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.

Dalam rekaman CCTV tersebut, pria dengan ciri-ciri mengenakan celana panjang, kemeja kuning dan peci itu terlihat mondar mandir sembari melihat situasi sekitar.

Setelah tampak aman, pria itu berupaya untuk mencuri dengan cara membaringkan tubuhnya sembari meraba ponsel milik korban.



Saksi Mata sekaligus Pengurus Pondok Pesantren Thoyyib Fatah, Faiqotul Hikmiyah menyampaikan peristiwa itu terjadi pada Kamis (5/11/2026) pukul 09.00 WIB.

“Pelaku bukan wali murid pondok pesantren sini, melainkan orang asing,” ujarnya.

Faiqotul menjelaskan mulanya pelaku hendak menunaikan salat sunnah. Dia datang dengan mengendarai sepeda motor matik.

Setibanya di mushola, pelaku melihat korban sedang tertidur sendirian, sementara posisi Smartphone diletakkan berdekatan di sebelahnya.

Melihat korban tidur nyenyak, alih alih sholat, pelaku leluasa mencuri Smartphone korban lewat celah kelambu dari bawah. Usai berhasil mencuri barang berharga, pelaku melarikan diri keluar dari mushola.

“Awalnya ada temannya, tapi beberapa saat kemudian temannya naik ke atas, jadi korban tidur sendirian,” urai Faiqotul.