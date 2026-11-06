Korban Meninggal Terakhir Kecelakaan Heli di Kalteng Dievakuasi, 3 Prajurit Gugur

JawaPos.com – Jenazah terakhir korban kecelakaan helikopter Mi 17V-5 TNI AD yang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah berhasil dievakuasi.

Prajurit TNI yang dievakuasi itu adalah Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo. Ia berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari perairan yang menjadi lokasi kecelakaan.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton Panjaitan menyatakan, evakuasi jenazah berlangsung pagi tadi, Jumat (5/11) sekitar pukul 09.15 WIB.

"Dari titik penemuan, jenazah langsung diangkut menggunakan speedboat milik Basarnas menuju Pelabuhan Sigintung untuk menjalani persiapan pemulangan ke kampung halaman di Kediri," kata Berton, sebagaimana dilansir dari Antara.

Heri Prasetyo adalah salah satu dari delapan awak helikopter Mi-17V-5 dengan nomor registrasi HA-5235 milik Dinas Penerbangan TNI Angkatan Darat (Dispenerbad).

Helikopter tersebut mengalami kecelakaan saat menjalankan misi penanggulangan karhutla di Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

Dengan demikian, ada tiga personel TNI yang gugur dalam kecelakaan kali ini. Dua jenazah sebelumnya sudah dimakamkan secara militer, sementara personel lainnya dalam penanganan medis.

Berton menambahkan, pemulangan jenazah almarhum Heri Prasetyo menuju Kediri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/11) besok.

Sebab, pihaknya masih mengantisipasi kondisi cuaca buruk di wilayah Seruyan yang belum memungkinkan untuk penerbangan.

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