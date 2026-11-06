Korban Meninggal Terakhir Kecelakaan Heli di Kalteng Dievakuasi, 3 Prajurit Gugur

Upacara pelepasan jenazah dua prajurit TNI korban jatuh helikopter Mi-17V5 menuju pesawat untuk diberangkatkan ke kampung halaman melalui Bandara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalteng, Kamis (5/11/2026). (ANTARA/Edy Faisal)
JawaPos.com – Jenazah terakhir korban kecelakaan helikopter Mi 17V-5 TNI AD yang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah berhasil dievakuasi.
Prajurit TNI yang dievakuasi itu adalah Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo. Ia berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari perairan yang menjadi lokasi kecelakaan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton Panjaitan menyatakan, evakuasi jenazah berlangsung pagi tadi, Jumat (5/11) sekitar pukul 09.15 WIB.
"Dari titik penemuan, jenazah langsung diangkut menggunakan speedboat milik Basarnas menuju Pelabuhan Sigintung untuk menjalani persiapan pemulangan ke kampung halaman di Kediri," kata Berton, sebagaimana dilansir dari Antara.
Heri Prasetyo adalah salah satu dari delapan awak helikopter Mi-17V-5 dengan nomor registrasi HA-5235 milik Dinas Penerbangan TNI Angkatan Darat (Dispenerbad).
Helikopter tersebut mengalami kecelakaan saat menjalankan misi penanggulangan karhutla di Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).
Dengan demikian, ada tiga personel TNI yang gugur dalam kecelakaan kali ini. Dua jenazah sebelumnya sudah dimakamkan secara militer, sementara personel lainnya dalam penanganan medis.
Berton menambahkan, pemulangan jenazah almarhum Heri Prasetyo menuju Kediri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/11) besok.
Sebab, pihaknya masih mengantisipasi kondisi cuaca buruk di wilayah Seruyan yang belum memungkinkan untuk penerbangan.
Rencananya, jenazah Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo akan diterbangkan dari Seruyan menuju Bandara Kediri menggunakan pesawat Casa 212 dengan nomor registrasi A-9135.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022