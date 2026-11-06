Pemerintah Alokasikan Rp 3,7 Triliun untuk Petani dan Peternak Demi Bangun Ekosistem yang Sehat

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri) saat Penyaluran Jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (5/11). (Dok Istimewa).
JawaPos.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,7 triliun untuk mendukung kebutuhan petani dan peternak termasuk untuk petani jagung. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan anggaran tersebut berasal dari pengalihan sejumlah belanja pemerintah.
“Kami alihkan karena peternak butuh bantuan, kami alihkan anggaran kurang lebih Rp3,7 triliun semuanya, termasuk petani jagung. Ini demi petani-peternak Indonesia,” kata Amran saat Penyaluran Jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis (5/11).
Salah satu skema yang disiapkan pemerintah adalah menghubungkan hasil panen petani dengan kebutuhan jagung peternak. Ketika produksi melimpah, kelebihan jagung dapat diserap dan disimpan oleh Perum BULOG. Stok tersebut nantinya dapat dimanfaatkan kembali oleh peternak ketika memasuki masa paceklik.
“Ini tanam jagung, kemudian off taker-nya peternak, kalau berlebih jagungnya dibeli oleh Bulog. Menjadi resi gudang. Begitu masa peceklik, September, Oktober, November, itu boleh diambil kembali oleh peternak yang mendampingi dari Bulog. Jadi nanti ini suatu ekosistem, ini solusi permanen,” jelasnya.
Di Blitar, sebanyak 180 ton jagung SPHP disalurkan Pemerintah melalui Perum BULOG kepada 18 perwakilan koperasi peternak mikro. Jagung tersebut dijual dengan harga Rp 5 ribu per kilogram untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.
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