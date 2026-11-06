Kontak Tembak di Yahukimo, Koops TNI Habema Amankan Senjata Milik OPM Kodap XVI

Prajurit TNI dari Yonif 3 Marinir/Hiu Petarung mengamankan sejumlah senjata dari lokasi yang diduga menjadi tempat singgah OPM Kodap XVI/Yahukimo. Barang bukti tersebut ditemukan pasca kontak tembak di Kali Braza, Kampung Kimbule, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo pada Selasa (3/11). (Dok Koops TNI Habema)
JawaPos.com - Patroli Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini di Kali Braza, Kampung Kimbule, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo pada Selasa (3/11) berujung kontak senjata. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Prajurit TNI di bawah kendali Koops TNI Habema mengamankan senjata milik Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI/Yahukimo.
Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyebut patroli dilakukan oleh pasukan dari Batalyon Infanteri (Yonif) 3 Marinir/Hiu Petarung. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari gangguan kelompok bersenjata. Sebelum patroli dilakukan, Koops TNI Habema mendapat informasi keberadaan kelompok OPM Kodap XVI/Yahukimo pimpinan Elkius Kobak.
”Saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan kayu yang diduga digunakan kelompok tersebut, personel mendapati dua orang yang kemudian menjauh dari lokasi,” ungkap Brigjen Riyanto dalam keterangannya pada Jumat (6/11).
Mendapati gerak-gerik tersebut, prajurit dari Yonif 3 Marinir/Hiu Petarung sempat memberikan peringatan. Namun, peringatan itu justru direspons dengan tembakan. Sehingga kontak tembak pun terjadi. Beruntung, kontak tembak itu tidak sampai menyebabkan korban jiwa maupun korban luka. Seluruh prajurit TNI yang berpatroli dipastikan dalam keadaan aman.
”Personel selanjutnya melaksanakan pengamanan lokasi dan menemukan sejumlah persenjataan serta perlengkapan yang ditinggalkan,” ucap Riyanto.
Berdasar penyisiran yang dilakukan pasca kontak tembak, prajurit TNI juga tidak mendapati korban luka maupun meninggal dunia dari kelompok OPM. Mereka hanya menemukan beberapa senjata.
Terdiri atas satu pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 milimeter, pistol airsoft gun, alat bidik teleskop, amunisi, senjata tajam, busur dan anak panah, perangkat komunikasi, dokumen, serta perlengkapan lainnya.
”Seluruh temuan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut panglima Koops TNI Habema.
Jenderal bintang satu TNI AD itu pun menegaskan, setiap tindakan prajurit dilaksanakan secara selektif, terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Dia mengapresiasi langkah yang diambil oleh Yonif 3 Marinir/Hiu Petarung saat dihadapkan pada situasi kontak tembak dengan OPM.
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