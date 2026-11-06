KSrelief Saudi dan BAZNAS Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa Flores

JawaPos.com - King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan tahap pertama penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores.

Acara peresmian berlangsung di Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meringankan penderitaan mereka," kata KSrelief dilansir dari Antara.

Peresmian tersebut berlangsung di Desa Satar Kampas, Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dihadiri pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian, bupati Manggarai Timur, ketua BAZNAS Manggarai Timur, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala Dinas Sosial, camat Lamba Leda, kepala Desa Satar Kampas dan delegasi KSrelief.

Tahap pertama mencakup penyaluran 15.000 paket pangan dan 15.000 paket perlengkapan kebersihan diri yang akan diberikan kepada lebih dari 75.000 orang terdampak gempa bumi.

Sebagai bagian dari upaya kemanusiaan yang berkelanjutan, tim KSrelief dan BAZNAS mengunjungi wilayah terdampak dan bertemu dengan para pejabat pemerintah daerah.

Hal itu guna meninjau kondisi kemanusiaan, melakukan penilaian kebutuhan serta menentukan prioritas intervensi di berbagai sektor.

"Kegiatan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji bentuk intervensi kemanusiaan yang sesuai pada tahap-tahap selanjutnya, berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat terdampak," tulis pernyataan KSrelief.