Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Dhimas Ginanjar
Jumat, 6 November 2026 | 14.53 WIB

Bo’ Sangaji Kai Diakui Unesco, Iqbal: Bima Punya Warisan Intelektual Diakui Dunia

Gubernur Iqbal saat di UNESCO Memory of the World Committee for Asia and The Pacific di Jakarta, (5/11). - Image

Gubernur Iqbal saat di UNESCO Memory of the World Committee for Asia and The Pacific di Jakarta, (5/11).

JawaPos.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendorong agar naskah kuno Bo’ Sangaji Kai yang memperoleh pengakuan sebagai warisan dokumenter kawasan Asia-Pasifik tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bima, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda.

Iqbal menginginkan dokumen bersejarah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar nilai-nilai budaya, pengetahuan, dan sejarah yang terkandung di dalamnya dapat dimasukkan ke dalam materi pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah budaya Mbojo.

“Alhamdulillah, salah satu warisan dokumenter kita akhirnya bisa diregister sebagai warisan budaya dunia untuk Asia Pasifik, yaitu Bo Sangaji. Kita harapkan ke depan diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dari kurikulum masyarakat kita, khususnya mereka yang di Bima,” ujar Iqbal di sela pertemuan UNESCO Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) di kantor Arsip Nasional Indonesia (ANRI), Jakarta Selatan, 5 November 2026. 

Bo’ Sangaji Kai merupakan naskah sejarah Kesultanan Bima yang merekam berbagai peristiwa sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Naskah tersebut menjadi salah satu dari tiga warisan dokumenter Indonesia yang dilaporkan berhasil masuk Register Regional MOWCAP 2026, bersama Kidung Bhuwana Wināśa dan koleksi Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin.

Naskah Bo’ Sangaji Kai juga memuat catatan mengenai letusan Gunung Tambora pada 1815, sejarah pemerintahan, hubungan perdagangan, hingga kehidupan sosial masyarakat Bima.

Menurut Iqbal, kandungan pengetahuan dalam naskah tersebut jauh lebih luas daripada sekadar catatan sejarah kerajaan. Bahkan, sebagian isinya dapat menjadi sumber pembelajaran mengenai fenomena alam dan perkembangan pengetahuan masyarakat pada masa lampau.

“Dokumen ini berisi banyak aspek, bahkan di situ juga bicara mengenai geologi, mengenai vulkanologi, dan sebagainya, selain hal-hal yang bersifat sejarah dan etik,” jelasnya.

Karena itu, Iqbal menilai tidak seluruh isi naskah harus diajarkan secara utuh. Bagian-bagian yang relevan dapat diolah menjadi materi pembelajaran sesuai kebutuhan pendidikan, terutama untuk memperkenalkan kembali sejarah dan nilai-nilai lokal kepada generasi muda.

“Mungkin tidak utuh satu buku, tetapi banyak bagian-bagiannya yang bisa menjadi kurikulum di NTB, khususnya mereka yang berada di spektrum budaya Mbojo,” katanya.

Iqbal mengingatkan bahwa sebagian nilai dan pengetahuan lokal yang diwariskan generasi terdahulu kini mulai menghilang dari kehidupan masyarakat. Pengakuan internasional terhadap Bo’ Sangaji Kai diharapkan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali pengetahuan tersebut.

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hari Batik Nasional: Sejarah Pengakuan UNESCO hingga Mendorong Ekonomi Kreatif - Image
Lifestyle

Hari Batik Nasional: Sejarah Pengakuan UNESCO hingga Mendorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 2 Oktober 2026 | 17.44 WIB

Turis Bayar Dua Kali Lipat, Kyoto Siapkan Tarif Khusus Wisatawan Luar untuk Kastil Nijo - Image
Travelling

Turis Bayar Dua Kali Lipat, Kyoto Siapkan Tarif Khusus Wisatawan Luar untuk Kastil Nijo

Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.29 WIB

Menata Ekosistem Obat Bahan Alam Jawa Timur, Catatan atas Raperda yang Baru Disetujui DPRD Jatim - Image
Opini

Menata Ekosistem Obat Bahan Alam Jawa Timur, Catatan atas Raperda yang Baru Disetujui DPRD Jatim

Jumat, 4 September 2026 | 00.23 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore