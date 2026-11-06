Pemprov Kalteng Berkolaborasi dengan BRIN Pakai Drone Thermal Tanggulangi Kebakaran Hutan

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk penanggulangan kebakaran hutan di wilayahnya. Rencananya keduanya akan melakukan operasi riset modifikasi cuaca, pemadaman, dan validasi produk satelit untuk penanganan kebakaran hutan yang masih terjadi.

Dikutip dari Pro Kalteng (Jawa Pos Group) pertemuan kedua pihak berlangsung di VIP Room Bandara Tjilik Riwut, Kamis (5/11). Pertemuan itu dihadiri Asisten Administrasi Umum Sunarti mewakili Pemprov Kalteng, didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder, unsur Forkopimda, serta akademisi.

Dalam pertemuan tersebut, BRIN memaparkan inovasi Riset Modifikasi Cuaca (RMC) berbasis Dumakron. Yakni bahan semai awan hujan dari garam natrium klorida (NaCl) berbentuk partikel halus berukuran 2-5 mikron.

Teknologi ini memungkinkan penyemaian menggunakan drone. Dengan drone maka pelaksanaannya lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan metode konvensional.