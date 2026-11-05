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Penulis: Dadang Kurnia
Jumat, 6 November 2026 | 03.08 WIB

Festival Film Santri 2026 Siap Digelar di Surabaya, 90 Pondok Pesantren Kirim Karya

Juri FFS 2025 Danial Rifki (kiri) menyerahkan penghargaan kepada pemenang film kategori santri FFS 2025 Abu Yasid Ashari asal Ponpes Sukorejo Situbondo (Dok FFS). - Image

Juri FFS 2025 Danial Rifki (kiri) menyerahkan penghargaan kepada pemenang film kategori santri FFS 2025 Abu Yasid Ashari asal Ponpes Sukorejo Situbondo (Dok FFS).

JawaPos.com - Perhelatan ajang Festival Film Santri (FFS) 2026 tinggal menghitung hari. Rencananya, festival sinema tahunan ini akan dipusatkan di Balai Budaya Jawa Timur Cak Durasim, Surabaya, pada 12-13 November 2026. Pada edisi keduanya kali ini, FFS 2026 mengusung tema besar 'Qarib' yang bermakna dekat.

Terdapat tiga kategori kompetisi yang dilombakan tahun ini. Yaitu kategori Film Pendek Umum, Film Pendek Santri dan Pelajar, serta kategori Penulisan Kritik Film yang baru diluncurkan pada edisi 2026.

Direktur FFS 2026, Agus Samsuri, mengungkapkan bahwa gelaran kedua ini dirancang untuk memperkokoh ekosistem perfilman berbasis pesantren yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Festival Film Santri 2026 adalah fase lanjutan dari festival di tahun sebelumnya. Yaitu untuk memperkuat kualitas artistik, meningkatkan partisipasi pesantren, memperluas jaringan, dan membangun ekosistem sinema pesantren yang berkelanjutan," terang Agus pada Kamis (5/11).

Antusiasme peserta pada FFS 2026 mengalami lonjakan signifikan dibanding penyelenggaraan edisi 2025 yang mencatatkan 125 karya.

Editor: Diar Candra
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