Pemulihan Pascabencana di Aceh Tengah, Air Bersih jadi Fokus Utama

JawaPos.com - Penyediaan akses air bersih menjadi salah satu prioritas dalam pemulihan kehidupan warga terdampak bencana di Desa Gewat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan 11 keluarga yang akan menempati hunian sementara (huntara) setelah bangunannya selesai didirikan.

Persoalan air bersih menjadi perhatian karena sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat berada cukup jauh dari kawasan huntara. Jaraknya sekitar 1,5 kilometer sehingga diperlukan jaringan distribusi khusus agar kebutuhan air penghuni dapat terpenuhi.

Tim Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) yang dipimpin Dr.-Ing. Ir. Sucipta Laksono, S.T., M.T., ASEANEng., kemudian membangun jaringan distribusi sekaligus instalasi pengolahan air untuk kawasan tersebut.

Upaya ini menjadi bagian dari penanganan pascabencana yang tidak hanya berfokus pada pembangunan tempat tinggal, tetapi juga pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak.

Sebelum membangun jaringan distribusi, tim FTUI melakukan survei untuk menentukan sumber air yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Selama ini, masyarakat Desa Gewat mengandalkan mata air pegunungan yang ditampung terlebih dahulu sebelum dialirkan ke rumah-rumah warga. Namun, sumber air tersebut menghadapi persoalan kualitas ketika musim hujan tiba.

Tingkat kekeruhan air meningkat cukup tinggi sehingga masyarakat kerap harus menggunakan air dengan kualitas kurang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan air bagi penghuni huntara tidak cukup hanya dengan menghubungkan sumber mata air ke kawasan hunian. Diperlukan pula proses pengolahan agar air yang digunakan memenuhi kebutuhan higiene dan sanitasi.

Setelah mengidentifikasi sumber air potensial, tim FTUI melakukan perhitungan hidraulis untuk merancang jaringan distribusi menuju kawasan huntara.