Polri Didesak Bongkar Aktor Di Balik Skandal Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

JawaPos.com - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai bentuk pengkhianatan terbesar terhadap amanah negara dan konstitusi.

Maka dari itu, Polri didesak mampu mengusut kasus yang mengancam keamanan negara ini secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu hingga ke akar-akarnya.

"Jika instrumen negara digunakan secara melawan hukum untuk mengawasi Presiden, itu adalah pengkhianatan terhadap amanah negara," kata Ketua Pengurus Daerah XIII Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) Jatim R. Agoes Soerjanto pada Rabu (4/11).

Pria yang juga menjabat wakil Ketua Umum PP GM FKPPI itu menegaskan bagi keluarga besar TNI-Polri, loyalitas tertinggi adalah kepada negara, konstitusi, dan pemerintahan yang sah. Bukan kepada perorangan, mantan atasan, ataupun jaringan kekuasaan tertentu.