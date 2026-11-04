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Penulis: Banu Adikara
Rabu, 4 November 2026 | 15.24 WIB

KLH Siapkan Gerakan Tobat Ekologis, MATAKIN Sebut Merusak Alam sebagai Pelanggaran Moral Berat

Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan oleh Bapara di Kab Tapin, Kalimantan Selatan. Persib Bandung mengajak Bobotoh menunjukkan kepedulian kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan melalui program donasi Lekas Pulih Indonesia. (Dok. Radar Banjarmasin) - Image

Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan oleh Bapara di Kab Tapin, Kalimantan Selatan. Persib Bandung mengajak Bobotoh menunjukkan kepedulian kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan melalui program donasi Lekas Pulih Indonesia. (Dok. Radar Banjarmasin)

JawaPos.com – Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Budi Santoso Tanuwibowo, menegaskan bahwa merusak alam merupakan bentuk pelanggaran moral yang berat. Dalam ajaran Konghucu, tindakan tidak berbakti, baik kepada leluhur, orang tua, pimpinan, negara, maupun bumi, termasuk pelanggaran terhadap hukum tertinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi saat menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, di Gedung Khonghucu Yayasan Tepasalira, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (3/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi lintas agama dalam Gerakan Tobat Ekologis Nasional.

Menurut Budi, ajaran Konghucu telah lama menanamkan etika lingkungan dalam kehidupan umatnya. Prinsip tersebut antara lain tercermin dalam larangan menebang pohon tanpa melakukan penanaman kembali, menggunakan jaring yang terlalu rapat untuk menangkap ikan atau burung, serta berburu dengan cara yang melukai hewan saat sedang tidur.

"Jadi, pelanggaran terhadap menebang pohon sembarangan sebelum waktunya tanpa mengganti itu dianggap sebagai perbuatan tidak berbakti. Begitu juga kalau menangkap ikan atau burung, tidak boleh pakai jaring yang lubangnya terlalu lengket, karena nanti anak-anaknya (ikan) tidak lepas," kata Budi.

Ia menilai, upaya pelestarian lingkungan tidak cukup hanya melalui teori di sekolah maupun ajaran agama. Keteladanan dan tindakan nyata diperlukan agar kesadaran menjaga lingkungan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan kunjungan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke MATAKIN merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama untuk membahas rencana Gerakan Tobat Ekologis Nasional.

Menurut Jumhur, istilah tobat ekologis mengandung semangat keagamaan yang mengajak berbagai pihak mengakui kesalahan terhadap lingkungan dan melakukan perbaikan. Kesalahan tersebut, kata dia, dapat terjadi pada tingkat individu, organisasi, pemerintahan, maupun korporasi.

"Pada prinsipnya semua kita pasti pernah bersalah terhadap bumi, terhadap lingkungan. Karena itu kita ingin bertobat dalam perspektif individu, perspektif organisasi, pemerintahan, korporasi itu pernah berbuat salah lah terhadap bumi ini," ujarnya.

"Ini cocok sekali kita jadi bagian dari itu, tidak ada jarak di antara kita karena sesungguhnya semua berkepentingan untuk menyelamatkan bumi," kata Jumhur.

Editor: Banu Adikara
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