Cek Kerusakan Akibat Banjir Lahar di Lumajang, Kementerian PU Terjunkan Tim

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerjunkan tim untuk mengecek dampak banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan jajarannya untuk mengidentifikasi dampak banjir kali ini, terutama terhadap infrastruktur sumber daya air.

“Kementerian PU berkomitmen untuk menangani dampak bencana dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Keselamatan dan pemulihan warga terdampak menjadi prioritas utama kami,” kata Dody di Jakarta, Rabu (4/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

Untuk itu, Satgas Penanggulangan Bencana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas telah diterjunkan ke lokasi.

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Selain mengecek dampak terhadap infrastruktur, tim juga menyiapkan upaya penanganan lebih lanjut atas banjir tersebut.

Hasil identifikasi awal menunjukkan ada sejumlah infrastruktur sumber daya air yang terdampak material banjir lahar.

Di antaranya tanggul beton pengendali banjir dan lahar yang tertimbun material vulkanik (proyek VDRRSL S4 KD 3), lalu tiga bangunan sabo dam dan tanggul sungai di bawah jembatan gantung yang mengalami pengikisan (scouring).

Sebagai langkah awal, Satgas Penanggulangan Bencana BBWS Brantas mengevakuasi personel dan peralatan proyek dari lokasi terdampak.

"BBWS Brantas juga menyiagakan bahan banjiran dan alat berat yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat apabila kondisi di lapangan telah dinyatakan aman," ujar Kepala BBWS Brantas Muhammad Noor.