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Penulis: Sabik Aji Taufan
Rabu, 4 November 2026 | 08.24 WIB

Pasca Longsor dan Banjir Lahar Dingin di Jatim–Bali, Akses Masyarakat Tetap Terlayani

Dampak longsor dan banjir lahar dingin di beberapa titik Jalan Nasional Turen–Batas Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. (Kementerian PU) - Image

Dampak longsor dan banjir lahar dingin di beberapa titik Jalan Nasional Turen–Batas Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan penanganan darurat dampak longsor dan banjir lahar dingin di beberapa titik Jalan Nasional Turen–Batas Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah memastikan agar akses masyarakat tetap terjaga.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya menyiagakan infrastruktur dan sumber daya untuk penanganan bencana. Pemerintah memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan normal.

“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani," kata Dody, Selasa (3/11).

Melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali, Kementerian PU telah menurunkan tim penanganan beserta alat berat untuk membersihkan material longsoran di lokasi terdampak sebagai upaya penanganan darurat. Ruas jalan Turen–Lumajang dipastikan sudah kembali fungsional.

BBPJN Jatim–Bali juga memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor. Langkah ini untuk memastikan keselamatan warga yang melintas.

Kementerian juga tetap menyiapkan penanganan permanen di wilayah terdampak. Usulan penanganan permanen pada Tahun Anggaran (TA) 2027. 

Hujan lebat di Kabupaten Lumajang juga turut mengakibatkan banjir lahar dingin di kawasan puncak dan lereng Gunung Semeru serta wilayah sekitar aliran sungai. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Kementerian PU melakukan identifikasi dan inventarisasi dampak banjir lahar dingin tersebut. 

Hasil identifikasi awal menunjukkan sejumlah infrastruktur sumber daya air terdampak material banjir lahar, di antaranya tanggul beton pengendali banjir dan lahar yang tertimbun material vulkanik (proyek VDRRSL S4 KD 3), serta tiga bangunan sabo dam dan tanggul sungai di bawah jembatan gantung yang mengalami pengikisan (scouring). BBWS Brantas juga melakukan tinjauan dan identifikasi pada Sungai Regoyo, Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejali, Wilayah Sungai (WS) Bondoyudo-Bedadung, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro.

Inventarisasi lebih lanjut terus dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan pada masing-masing lokasi. BBWS Brantas segera memobilisasi alat berat, termasuk kesiapan personel tanggap darurat dan material penanganan setelah kondisi dinyatakan aman.

Editor: Sabik Aji Taufan
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