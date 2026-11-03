Penyintas Skizofrenia di Denpasar Olah Ampas Kopi Jadi Dupa, Bangun Kemandirian Lewat Karya

JawaPos.com - Ampas kopi yang selama ini dianggap limbah diolah menjadi dupa bernilai ekonomi oleh para penyintas skizofrenia di Rumah Berdaya, Denpasar, Bali. Kegiatan produksi ini tidak hanya menghasilkan produk yang dijual Rp 15 ribu per bungkus, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anggota untuk berkarya dan memperoleh penghasilan.

Kisah pemberdayaan tersebut menjadi salah satu gambaran kegiatan produktif masyarakat di tengah penyelenggaraan The 9th ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) Conference and Exhibition 2026 di Bali.

Melalui pengolahan ampas kopi, Rumah Berdaya menunjukkan bahwa bahan sisa konsumsi dapat dimanfaatkan kembali sekaligus membuka ruang partisipasi bagi kelompok yang kerap menghadapi stigma sosial.

Proses pembuatan dupa diawali dengan mengumpulkan ampas kopi dari sejumlah mitra. Bahan tersebut kemudian dijemur sekitar satu hari hingga kering, lalu diayak agar teksturnya lebih halus.

Ampas kopi selanjutnya dicampur dengan serbuk kayu sebagai perekat, air, dan tambahan aroma kopi. Adonan yang sudah tercampur kemudian dicetak menjadi dupa sebelum kembali dikeringkan di bawah sinar matahari.

Setiap bungkus dupa berisi sekitar 60 batang dan dipasarkan dengan harga Rp 15 ribu. Pemanfaatan ampas kopi tersebut sekaligus memberikan nilai guna baru bagi bahan yang sebelumnya dibuang.

I Nyoman Sudiasa menjelaskan, Rumah Berdaya mulai mengembangkan penggunaan ampas kopi untuk bahan baku dupa pada 2023. Sebelumnya, kelompok tersebut mengandalkan serbuk yang tersedia di pasaran.

“Awalnya kami menggunakan serbuk yang ada di pasaran. Kemudian, kami mencoba memanfaatkan ampas kopi untuk bahan dupa dan ternyata berhasil,” ujar Sudiasa.

Inovasi tersebut berkembang setelah Rumah Berdaya memperoleh dukungan peralatan dan pelatihan dari Pertamina sejak 2022.