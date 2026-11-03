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Penulis: Mohamad Nur Asikin
Rabu, 4 November 2026 | 02.56 WIB

Raih Nilai Ekonomi Ratusan Juta Lewat Pengolah  31 Ribu Liter Minyak Jelantah 

PT Biosirkular Inovasi Indonesia menjembatani pengumpulan, penjemputan, pencatatan, dan pengelolaan material secara bertanggung jawab. (Istimewa). - Image

PT Biosirkular Inovasi Indonesia menjembatani pengumpulan, penjemputan, pencatatan, dan pengelolaan material secara bertanggung jawab. (Istimewa).

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas pengumpulan minyak jelantah terbanyak yang melibatkan aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik daerah. Sebanyak 31.032,44 liter minyak jelantah berhasil dihimpun melalui partisipasi 60.680 pegawai. Pengumpulan tersebut menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp217,23 juta.

Piagam MURI diserahkan oleh Senior Representative MURI Wilayah Semarang dan Jawa Tengah, Ari Andriani, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menekankan bahwa gerakan ini dapat mengurangi limbah, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendorong kebiasaan mengelola minyak jelantah agar tidak mencemari lingkungan.

Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menyampaikan bahwa gerakan ini telah melibatkan 35 kabupaten/kota melalui kerja sama lintas sektor, termasuk kader PKK dan Posyandu yang mendekatkan edukasi langsung ke tingkat keluarga.

Pelaksanaan gerakan ini didukung oleh PT Biosirkular Inovasi Indonesia sebagai mitra yang menjembatani pengumpulan, penjemputan, pencatatan, dan pengelolaan material secara bertanggung jawab.

CEO Biosirkular, Dicka Dwi Candra, menyatakan bahwa pencapaian ini adalah langkah awal untuk membangun sistem pengelolaan jangka panjang.

"Rekor MURI ini adalah titik awal, bukan garis akhir. Lebih dari 31 ribu liter minyak jelantah yang terkumpul membuktikan bahwa sesuatu yang selama ini dianggap limbah ternyata memiliki nilai ketika dikelola bersama. Tantangan berikutnya adalah bagaimana gerakan ini terus tumbuh, menjadi kebiasaan masyarakat, dan menciptakan manfaat ekonomi serta lingkungan yang berkelanjutan," ujar Dicka.

Untuk memperluas akses, Biosirkular juga menghadirkan BioDrop, mesin ATM minyak jelantah yang membantu masyarakat dalam menyetorkan jelantah dan memperoleh pencatatan nilai secara digital.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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