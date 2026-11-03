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Penulis: Dimas Choirul
Selasa, 3 November 2026 | 23.06 WIB

Evaluasi Satgas MBG Kulon Progo: Temukan Lalat hingga Pisau Berkarat di Sejumlah SPPG

Ilustrasi siswa penerima manfaat MBG di Kulonprogo. (Radar Jogja). - Image

Ilustrasi siswa penerima manfaat MBG di Kulonprogo. (Radar Jogja).

JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengungkap temuan mengejutkan dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) perdana terhadap sejumlah titik operasional di Bumi Binangun.

Mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kulon Progo Ridwan Usman mengungkapkan, monev yang berjalan sejak akhir September 2026 ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Pemprov DIJ dan menyasar 10 SPPG di tahap awal.

"Ada 10 SPPG yang kami tuju, kebanyakan masih di taraf cukup hingga kurang," ucap Ridwan saat ditemui di Kompleks Pemkab Kulon Progo, Senin (2/11).

Berdasarkan hasil penilaian berbagai indikator, hanya dua SPPG yang mendapat predikat baik, yakni SPPG Kulon Progo Pengasih Kedungsari dan Pengasih.

Sementara delapan SPPG lainnya memperoleh nilai berkisar antara 51 hingga 75, menempatkan mereka pada kategori cukup hingga kurang.

Ridwan menuturkan, rendahnya skor tersebut disebabkan oleh minimnya kepatuhan terhadap SOP yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari tahap penyediaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian.

Satgas turut mendapati sejumlah temuan mencolok yang mengancam higienitas makanan, di antaranya penjamah makanan yang membawa gawai (gadget) di dalam celemek serta penggunaan pisau berkarat untuk memotong bahan pangan.

Temuan paling mengkhawatirkan adalah keberadaan lalat pada menu nasi, yang mengindikasikan adanya potensi kontaminasi langsung.

Editor: Sabik Aji Taufan
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