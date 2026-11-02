Soal Polemik Penggerebekan Pesantren Sukoharjo, BEM PTNU: Penegakan Hukum Harus Profesional

Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena sebelum dimutasi dari jabatannya sebelum kasus penggerebekan pesantren. (Dok IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menyoroti tindakan kepolisian yang menggerebek pesantren Sukoharjo, Jawa Tengah. BEM mendukung Polri melakukan evaluasi agar penegakan hukum dilakukan secara profesional.

Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi mengatakan, Kapolrk telah bersikap responsif menyikapi peristiwa tersebut. Salah satunya langsung mencopot Kapolres Sukoharjo dari jabatannya.

BEM PTNU Se-Nusantara menilai, tindakan Polri sebagai bentuk keterbukaan terhadap aspirasi publik dan kritik. Hal ini dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan.

Dengan tindakan tegas tersebut, diharapkan Polri memiliki komitmen memastikan setiap persoalan ditangani secara serius, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap pejabat maupun personel kepolisian merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas institusi.

“Kami mengapresiasi sikap responsif dan keterbukaan Bapak Kapolri dalam menerima kritik, saran, dan keluhan masyarakat. Bagi kami, keterbukaan terhadap aspirasi publik merupakan bentuk tanggung jawab institusi sekaligus langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkap Rifqi, Senin (2/11).

BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri harus berjalan beriringan dengan komitmen terhadap transparansi, profesionalitas, dan supremasi hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif dan sesuai prosedur.

Sedangkan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu. Proses penegakan hukum harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dukungan publik menjadi penting agar proses hukum dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan hak-hak setiap pihak dan asas praduga tak bersalah," jelasnya.

Menurut Rifqi, membangun kepercayaan terhadap Polri bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik yang konstruktif, pengawasan publik, dan keterbukaan institusi harus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang semakin baik.

BEM PTNU Se-Nusantara berharap langkah responsif Kapolri dapat terus diwujudkan melalui tindakan nyata, konsistensi evaluasi internal, dan penanganan setiap persoalan secara transparan serta akuntabel.

Sebagai informasi, tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Polres Karanganyar menggeledah dua lokasi ponpes di Mojolaban dan Jenawi atas kejadian pengrusakan dan kebakaran pada Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo.

Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah senjata tajam, busur panah, anak panah, serta barang lain yang masih didalami kaitannya dengan perkara. Polisi juga meminta keterangan puluhan orang yang diamankan atau ditemui di lokasi sebagai saksi.