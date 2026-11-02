Istri Dwi Bagus Bantah Terlibat Mutilasi Istri Siri di Madiun: Saya Tidak Tahu

Martha Amalia Iflahah, 34, istri Dwi Bagus Martono, Saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kota Madiun, Senin (2/11/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Martha Amalia Iflahah, 34, akhirnya angkat bicara terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan suaminya, Dwi Bagus Martono (DBM), terhadap istri sirinya, Dini Hardiyanti, 30 dan anaknya di Madiun.
Martha menegaskan tidak mengetahui aksi keji yang dilakukan suaminya dan membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut, mulai dari membunuh, memutilasi, hingga menggiling jasad korban.
Dia mengaku tidak mengetahui apa pun mengenai tindakan suaminya, meski peristiwa itu diduga berlangsung di rumah yang selama ini mereka tempati bersama.
Martha menjelaskan bahwa dirinya sehari-hari bekerja sebagai guru. Aktivitas mengajarnya membuat dia lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah sejak pagi hingga sore.
"Jadi, pada saat peristiwa itu terjadi dan dilakukan, karena saya seorang guru, saya itu full sedang mengajar di sekolah. Artinya, saya benar-benar tidak mengetahui peristiwa itu terjadi. Saya benar-benar tidak mengetahui apa yang suami saya lakukan," kata Martha saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kota Madiun, Senin (2/11).
Martha menuturkan, setiap hari ia sudah harus tiba di sekolah sebelum pukul 07.00 WIB untuk melakukan absensi.
Ia baru meninggalkan sekolah setelah menyelesaikan absensi pulang sekitar pukul 15.30 WIB.
Karena itu, jika aksi pembunuhan terhadap Dini dilakukan di rumah mereka, Martha mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Terlebih, rumah itu hanya dihuni dirinya bersama Dwi Bagus.
"Jadi pagi sebelum pukul 07.00 saya sudah harus sampai di kantor untuk absen dan saya baru pulang juga setelah absen pukul 15.30," ujarnya.
Martha juga mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya melakukan pembunuhan tersebut.
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