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Penulis: Dadang Kurnia
Selasa, 3 November 2026 | 01.16 WIB

Resmi Pimpin Gerindra Kota Mojokerto, Ning Ita Usung 3 Agenda Konsolidasi

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita (tengah) dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Mojokerto pada Senin (2/11). (Istimewa) - Image

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita (tengah) dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Mojokerto pada Senin (2/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita resmi dipercaya memegang tampuk kepemimpinan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Mojokerto.

Mengemban amanah baru tersebut, Ning Ita langsung tancap gas menjalankan arahan dari DPD Partai Gerindra Jawa Timur untuk memperkuat konsolidasi organisasi melalui tiga agenda utama guna memenangkan Pemilu 2029.

Surat Keputusan (SK) kepengurusan diserahkan langsung oleh Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Jawa Timur Hidayat kepada Ning Ita di Kantor DPD Partai Gerindra Jatim, Jalan Gayungsari Barat Nomor 14, Surabaya pada Senin (2/11).

"Amanah sebagai ketua partai merupakan tanggung jawab baru yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran pengurus. Terdapat tiga agenda konsolidasi yang menjadi arahan dari Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur," ujar Ning Ita.

Ning Ita menegaskan tiga agenda konsolidasi utama tersebut akan menjadi fondasi kokoh bagi kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Mojokerto dalam menyongsong kontestasi politik mendatang.

Pertama, konsolidasi program yang berfokus pada penyelarasan dan penajaman program-program strategis nasional dengan program prioritas pembangunan di tingkat daerah.

Kedua, konsolidasi struktural yang menyasar penguatan koordinasi lini internal, tidak hanya pada jajaran kepengurusan DPC hingga tingkatan bawah, melainkan juga merangkul seluruh organisasi sayap partai Gerindra.

"Dan yang ketiga adalah konsolidasi finansial untuk menopang serta memastikan kelancaran seluruh roda organisasi partai," tutur Ning Ita.

Lebih lanjut, Ning Ita menegaskan, Pemilu 2029 menjadi target dan tolok ukur krusial bagi jajaran pengurus DPC Gerindra Kota Mojokerto.

Editor: Diar Candra
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