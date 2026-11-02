Polri-BNN Musnahkan 122,86 Hektare Ladang Ganja di Sumut dan Aceh

JawaPos.com - Tim Gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI memusnahkan 122,86 hektare ladang ganja bersama pemda di Sumatera Utara (Sumut) serta Aceh pada Senin (2/11).

Pemusnahan itu merupakan tindak lanjut serangkaian pengungkapan temuan ladang ganja di wilayah hukum Polda Sumut dan Polda Aceh pada Sabtu pekan lalu (31/10).

Temuan pertama adalah ladang ganja seluas kurang lebih 5 hektare di Kawasan Bukit Sihite, Desa Rao Rao Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal.

Dari lokasi itu, aparat menemukan sekitar 150 batang ganja dengan usia berkisar 5 hingga 6 bulan.

”Tim Gabungan mencabut dan memusnahkan tanaman ganja dengan cara dibakar. Sisanya sebanyak 20 batang ganja sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum,” ungkap Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Siagian kepada awak media.

Untuk penindakan di Aceh, Kristian menyampaikan bahwa Polres Lhokseumawe pada 27 Oktober 2026 memusnahkan ladang ganja seluas kurang lebih 18 hektare di Gampong Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

”Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan satu orang berinisial HM dipulangkan karena tidak terbukti terlibat,” imbuhnya.

Tidak hanya di 2 lokasi tersebut, pengungkapan turun dilaksanakan di oleh jajaran kepolisian di Nagan Raya, Pidie, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Besar, Aceh Timur, dan petugas kepolisian di bawah kendali Polda Aceh.

Sehingga total luas lahan ganja yang telah ditemukan sebanyak 122,86 hektare. ”Dengan estimasi perkiraan berat basah mencapai 93,225 ton (tanaman ganja),” imbuhnya.