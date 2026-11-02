Propam Mabes Polri dan Polda Jateng Usut Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo

JawaPos.com - Penggerebekan asrama santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), berbuntut panjang.

Usai menjadi sorotan publik, kini Divisi Propam Polri dan Bidpropam Polda Jateng turun tangan.

Menurut Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yulianto, personel dari Propam Mabes Polri dan Polda Jateng turun tangan untuk memeriksa polisi yang terlibat dalam penggerebekan tersebut.

”Propam Mabes dan Polda sedang melakukan pemeriksaan,” ungkap Yulianto pada Senin (2/11).

Meski demikian, sejauh ini Yulianto belum bisa mengungkap jumlah personel Polri yang menjalani pemeriksaan oleh petugas Propam. Dia hanya memastikan, proses pemeriksaan terus berjalan.

”Jumlah (polisi yang diperiksa) dinamis ya,” terang perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu.

Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa instansinya memberi atensi atas keresahan yang dirasakan para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran pasca penggerebekan.

Isir menjamin berbagai keluhan terkait dengan pelaksanaan tindakan tersebut akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.

Polri memahami peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi penggerebekan.