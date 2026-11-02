Ditreskrimsus Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Bersubsidi, 21 Tersangka Diamankan

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (tengah) menunjukkan barang bukti (Istimewa)
JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 22 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di 13 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Hasil ungkap ini periode 19 Oktober-2 November ini dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menetapkan 21 tersangka.
Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono ungkap kasus ini merupakan respons cepat terhadap keresahan masyarakat akibat kelangkaan bahan bakar bersubsidi beberapa waktu lalu.
"Penindakan ini kami lakukan di 22 tempat kejadian perkara yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dari pengungkapan 22 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ini, kami telah menetapkan 21 tersangka," kata Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Senin (2/11).
Alumni Akpol 94 ini menambahkan, wilayah yang menjadi lokasi pengungkapan diantaranya Mojokerto, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Kota Kediri, Lamongan dan beberapa daerah lainnya.
"Barang bukti yang kami amankan diantaranya, 2.734,5 liter Pertalite, 24.799 liter solar bersubsidi, serta 434 tabung LPG. Selain itu diamankan 32 unit kendaraan yang dimodifikasi khusus. Berupa 17 mobil pick-up atau minibus, 14 truk tangki, dan satu sepeda motor,” Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto.
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