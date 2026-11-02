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Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 2 November 2026 | 18.28 WIB

MBG dan Kopdes Dinilai Gerakan Ekonomi Desa, Berdampak Langsung untuk UMKM hingga Petani

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan model prasmanan. (Radar Malang)

 

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dianggap memberikan dampak ekonomi hingga tingkat desa. Banyak kalangan terserap produknya oleh program tersebut.
 
Hal itu disampaikan Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru dalam diskusi publik yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Maluku Utara di Ternate.
 
Rustam mengatakan, kebijakan Prabowo mengarah kepada penguatan ekonomi masyarakat dan agenda pembangunan berkelanjutan. Bila dijalankan dengan benar dipercaya bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan.
 
"Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun
Keberhasilann pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri," kata Rustam. 
 
Rustam menegaskan, kelompok mahasiswa akan mengawal kebijakan pemerintah. Sehingga, program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi rakyat.
 
 
Sementara itu, Akademisi Universitas Khairun (UNKHAIR), Mochtar Adam mengatakan, MBG dan Kopdes membawa banyak manfaat ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.
 
"Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa," kata Mochtar.
 
Maluku Utara sebagai sebuah provinsi kepulauan memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat industri nikel nasional. Sehingga, program yang dijalankan harus  memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan meninggalkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.
 
"Kebijakan pembangunan nasional juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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