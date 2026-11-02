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Penulis: Dhimas Ginanjar
Senin, 2 November 2026 | 17.10 WIB

Pascabencana, 155 Hektare Sawah Aceh Tamiang Kembali Panen dan Produksi Capai 5-6 Ton per Hektare

Ketua Satgas PRR Wilayah Aceh, Imran (kanan) dalam dalam kegiatan panen raya di Kampung Paya Mentah, Kecamatan Karang Baru, Kamis (29/10). - Image

Ketua Satgas PRR Wilayah Aceh, Imran (kanan) dalam dalam kegiatan panen raya di Kampung Paya Mentah, Kecamatan Karang Baru, Kamis (29/10).

JawaPos.com - Sebanyak 155 hektare sawah di Kabupaten Aceh Tamiang kembali produktif dan memasuki masa panen setelah terdampak bencana. Pemulihan lahan dilakukan melalui program optimalisasi lahan rawa atau oplah yang memungkinkan petani kembali mengolah sawah dan menanam padi.

Panen raya digelar di Kampung Paya Mentah, Kecamatan Karang Baru, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), serta perwakilan Kementerian Pertanian.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan, pemulihan lahan pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah setelah bencana merusak ribuan hektare sawah.

Dari lebih dari 8.000 hektare lahan pertanian di Aceh Tamiang, hampir 6.000 hektare terdampak dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang.

Pemerintah daerah terus melakukan pemulihan melalui dukungan anggaran, perbaikan lahan, dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI. Berdasarkan perkembangan yang diterimanya, Armia menyebut penanganan lahan pertanian telah mendekati 60 persen.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian dan Satgas PRR, dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh Tamiang.

Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Aceh Agus Susanto menjelaskan, lahan seluas 155 hektare yang dipanen sebelumnya mengalami kerusakan ringan.

Melalui program optimalisasi lahan rawa, sawah tersebut kembali dapat diolah hingga menghasilkan panen. Produktivitas saat ini diperkirakan mencapai 5-6 ton per hektare dan diharapkan meningkat pada musim tanam berikutnya melalui penerapan metode serta teknologi pertanian yang lebih optimal.

Ketua Satgas PRR Wilayah Aceh Imran mengapresiasi upaya jajaran pertanian dan petani dalam mengembalikan produktivitas lahan. Menurutnya, hasil panen tersebut menjadi dorongan bagi kelompok tani untuk terus meningkatkan produksi.

Imran berharap produktivitas yang kini mencapai 5-6 ton per hektare dapat meningkat menjadi 6-7 ton, bahkan 8 ton per hektare, melalui pengelolaan lahan yang semakin baik.

Editor: Dhimas Ginanjar
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