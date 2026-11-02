Soroti Penggeledahan di Ponpes Sukoharjo, Pakar Hukum Minta Kapolri Evaluasi

Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena mepimpin apel di Mapolres Sukoharjo pada Senin (19/10). (Dok IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
JawaPos.com - Polemik penggeledahan yang menyasar Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, oleh Polda Jawa Tengah (Jateng) turut menyita perhatian publik. Hal yang menjadi perhatian terkait dugaan pelibatan anak-anak dan perempuan dengan pengamanan senjata laras panjang menuai sorotan.
Tindakan aparat kepolisian tersebut dinilai perlu dievaluasi. Terutama terkait prosedur hukum dan batas kewenangan dalam melakukan penggeledahan.
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan penggeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang kewenangannya hanya dimiliki aparat penegak hukum. Pihak di luar institusi penegak hukum tidak dibenarkan melakukan tindakan tersebut secara sepihak terhadap tempat maupun orang.
"Siapapun kecuali penegak hukum (kepolisian, kejaksaan atau KPK) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat apapun. Penggeledahan adalah upaya paksa yang hanya dimiliki oleh penegak hukum," kata Abdul Fickar kepada wartawan, Senin (2/11).
Menurut dia, tindakan penggeledahan yang dilakukan tanpa kewenangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penggeledahan tidak bersifat tanpa batas.
Ia juga mengingatkan tindakan tersebut harus memenuhi prosedur hukum, termasuk memperoleh persetujuan pengadilan serta dilakukan sesuai objek yang telah diizinkan. "Penggeledahan termasuk upaya paksa yang memerlukan persetujuan dari pengadilan, dan hanya boleh dilakukan terhadap tempat-tempat yang diizinkan oleh pengadilan," tegasnya.
Dia menambahkan, jika tindakan aparat melampaui objek yang diizinkan pengadilan hingga menyasar individu, termasuk para santri, hal itu perlu diuji dari sisi legalitas dan prosedur yang berlaku.
"Penggeledahan itu terhadap tempat sebagaimana diizinkan pengadilan, jika dilakukan terhadap orang maka itu sudah termasuk pelanggaran hukum, oknum penegak hukum/polisi dapat diproses telah melanggar hukum karena secara berlebihan telah melakukan penggeledahan terhadap orang termasuk para santri," jelasnya.
Selain persoalan izin, Fickar turut menyoroti waktu pelaksanaan penggeledahan. Dia berpandangan, penggeledahan semestinya dilakukan pada hari dan jam kerja karena membutuhkan kehadiran saksi dari pengurus wilayah setempat. Namun, terkecuali berlaku apabila terdapat tersangka yang tertangkap tangan di lokasi.
Karena itu, pelaksanaan penggeledahan pada malam hari, terlebih jika tidak disertai izin pengadilan, dinilai perlu mendapat perhatian serius. Apalagi, lokasi yang menjadi sasaran merupakan lingkungan pendidikan yang semestinya mendapat perlindungan dan perlakuan sesuai ketentuan hukum.
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