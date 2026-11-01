BPBD PK Pandeglang Imbau Warga Waspada Gunung Anak Krakatau Siaga Level III ‎

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Pemadam Kebakaran (BPBD PK) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, imbau masyarakat mewaspadai status Gunung Anak Krakatau (GAK) Siaga Level III.

‎"Kami minta masyarakat pesisir tidak mendekati kawasan GAK guna menghindari kecelakaan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Strategi BPBD PK Pandeglang Acep Firmansyah seperti dilansir dari Antara, Minggu (1/11).

‎Pemerintah daerah sudah menyampaikan peringatan kewaspadaan GAK kepada masyarakat, aparatur kecamatan, desa, wisatawan, pendaki hingga jurnalis.

‎Berdasar pemantauan, situasi pesisir pantai Pandeglang relatif aman, sedangkan masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh adanya peningkatan erupsi GAK.

‎Karena itu, masyarakat meningkat kewaspadaan terhadap ancaman bahaya lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, dan potensi erupsi sekunder yang ditimbulkan oleh kontak panas lava.

Baik dengan air laut maupun air hujan dalam radius 5 km dari pusat erupsi Anak Krakatau.

‎Saat ini, status GAK masih Siaga Level III dan tidak boleh mendekati kawasan gunung.

‎Begitu juga masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung harap tenang.