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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 02.33 WIB

BPBD Catat 674 Jiwa Terdampak Banjir di Aceh Selatan, 10 Gampong di Aceh Jaya Terendam

 

Personel Brimob mengevakuasi warga terdampak banjir di Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Minggu (1/11). (BPBD Aceh Selatan/Antara)

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan mencatat, sebanyak 674 jiwa terdampak banjir yang melanda dua gampong atau desa di Kecamatan Trumon Tengah.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Selatan Mudatsir mengatakan, banjir merendam dua gampong tersebut akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya.

"Hingga saat ini kami mencatat sebanyak 674 jiwa terdampak banjir yang melanda dua gampong di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan," kata Mudatsir dilansir dari Antara.

Adapun dua gampong terdampak banjir tersebut yakni Gampong Lhok Raya dengan warga terdampak 560 jiwa dari 159 keluarga, serta Gampong Cot Bayu Trumon Tengah sebanyak 114 jiwa dari 38 keluarga.

Mudatsir menjelaskan, titik pengungsian korban banjir di antaranya di Mako Kompi 3 Yon C Pelopor Brimob Polda Aceh.

Sebelumnya, ada sebanyak 112 jiwa dari 30 keluarga mengungsi di tempat tersebut.

"Sekarang masyarakat yang dievakuasi ke posko pengungsian Mako Kompi 124 jiwa dari 37 keluarga. Mereka berasal dari Gampong Lhok Raya," terang Mudatsir.

Sedangkan warga terdampak dari Gampong Cot Bayu yang mengungsi mencapai 37 jiwa dari enam keluarga.

Mereka mengungsi ke rumah kerabat, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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