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Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 2 November 2026 | 01.57 WIB

Kasus Penggerebekan Ponpes Sukoharjo: Santriwati Ma'had Al-Abqari Desak Usut Dugaan Intimidasi

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. (Polri) - Image

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. (Polri)

JawaPos.com - Gelombang keprihatinan dan solidaritas merebak pasca penggeledahan aparat kepolisian di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Santriwati Ma'had Al-Abqari Indonesia secara resmi menyampaikan pernyataan sikap atas dugaan intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami para penghuni ponpes saat penindakan hukum berlangsung.

Pernyataan sikap yang diunggah melalui akun Instagram resmi @pesantrenalabqari pada Sabtu (31/10) tersebut menyoroti dampak psikologis serta dugaan pelanggaran prosedur selama proses pemeriksaan.

Soroti Rasa Aman dan Hak Anak dalam Penegakan Hukum

Dalam pernyataan resminya, Santriwati Ma'had Al-Abqari mengecam segala bentuk perlakuan yang berpotensi merendahkan kehormatan kaum muslimah dan merampas rasa aman para santriwati.

"Hati kami tersentak mendengar laporan tentang santriwati yang ketakutan saat penggeledahan berlangsung pada dini hari, serta dugaan intimidasi dan perlakuan yang merendahkan kehormatan muslimah," ujar perwakilan Santriwati Ma'had Al-Abqari Indonesia, dikutip Minggu (1/11).

Pihak Al-Abqari menegaskan bahwa meski mereka menghormati kewenangan aparat dalam mengusut kasus hukum, namun aspek kemanusiaan dan perlindungan anak tidak boleh diabaikan.

"Kami menghormati kewenangan aparat untuk menegakkan hukum. Namun, penegakan hukum tidak boleh mengabaikan kemanusiaan, merampas rasa aman anak-anak, ataupun merendahkan martabat perempuan," lanjut santriwati mengutip Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 tentang keadilan.

Lima Poin Tuntutan Utama Santriwati Al-Abqari

Atas peristiwa tersebut, Santriwati Ma'had Al-Abqari Indonesia menggarisbawahi lima poin desakan resmi kepada pihak berwenang dan masyarakat luas:

1. Mengecam setiap aksi intimidasi atau perlakuan tidak manusiawi jika dugaan tersebut terbukti benar.

Editor: Estu Suryowati
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