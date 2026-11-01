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Penulis: Ardini Pramitha
Senin, 2 November 2026 | 01.23 WIB

Penyandang Disabilitas Ikut Seberangi Selat Madura, Galang Donasi untuk Perempuan Pesisir Demak

Penyadang disabilitas Wisnu Wardana menjadi satu dari 19 perenang yang Ikut dalam kegiatan bertajuk Xtreme Impact: Bantu Perempuan Pesisir Demak, Minggu (1/11). (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Penyadang disabilitas Wisnu Wardana menjadi satu dari 19 perenang yang Ikut dalam kegiatan bertajuk Xtreme Impact: Bantu Perempuan Pesisir Demak, Minggu (1/11). (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Keterbatasan fisik bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Hal itu ditunjukkan Wisnu Wardana, warga Jakarta yang tetap ambil bagian dalam aksi berenang menyeberangi Selat Madura demi membantu masyarakat pesisir di Desa Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah. Wisnu menjadi satu dari 19 perenang yang mengikuti kegiatan bertajuk Xtreme Impact: Bantu Perempuan Pesisir Demak pada Minggu (1/11).

Mereka berenang dari Madura menuju Pangkalan TNI Angkatan Laut Koarmada II Surabaya dengan jarak tempuh sekitar tiga kilometer. Aksi tersebut dilakukan untuk menggalang donasi bagi perempuan nelayan di Desa Timbulsloko, Demak yang terdampak banjir rob. Selama ini, rumah-rumah warga di kawasan tersebut kerap terendam air laut.

Bagi Wisnu, keikutsertaannya dalam kegiatan itu memiliki makna tersendiri. Meski memiliki keterbatasan fisik pada bagian kaki, dia tidak ingin kondisi tersebut menghalangi keinginannya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Harapannya pada acara ini bisa mendapatkan donasi yang banyak dan semangat kami sampai ke masyarakat Desa Timbulsloko,” kata Wisnu setelah mencapai garis akhir.

Dia mengaku menyeberangi Selat Madura menjadi pengalaman pertama baginya. Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, Wisnu bersama belasan perenang lainnya menjalani persiapan dan latihan selama dua bulan, baik di kolam renang maupun perairan laut.

Editor: Diar Candra
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