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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 1 November 2026 | 22.44 WIB

Komitmen Tinggi dr. Sriatun Subandi, Raih IPK 3,86 di STIESIA Surabaya dan Lanjut Studi Doktoral

Anggota DPRD Jatim dan Ketua PKK Sidoarjo dr. Sriatun Subandi, M.M., meraih IPK 3,86 dengan predikat Dengan Pujian pada wisuda ke-64 STIESIA Surabaya pada Sabtu (17/10). (Dok. STIESIA Surabaya) - Image

Anggota DPRD Jatim dan Ketua PKK Sidoarjo dr. Sriatun Subandi, M.M., meraih IPK 3,86 dengan predikat Dengan Pujian pada wisuda ke-64 STIESIA Surabaya pada Sabtu (17/10). (Dok. STIESIA Surabaya)

JawaPos.com — Perjuangan dan komitmen anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dr. Sriatun Subandi, M.M. dalam menuntut ilmu layak diacungi jempol. Dr Sriatun meraih IPK 3,86 dan predikat Dengan Pujian dari Magister Manajemen STIESIA Surabaya.

Capaian ini jelas bisa dikategorikan luar biasa. Dr Sriatun berhasil membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, organisasi, dan keluarga. Usai menamatkan sekolah magister, kini dr Sriatun melanjutkan studi doctor.

Kabar kelanjutan studinya disampaikan Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., pada wisuda Sabtu (17/10). Momentum tersebut menjadi penanda keberhasilan akademik sekaligus pembuka perjalanan pendidikan berikutnya bagi istri Bupati Sidoarjo Subandi, S.H., M.Kn., itu.

dr. Sriatun merupakan satu dari 519 wisudawan dalam wisuda ke-64 STIESIA Surabaya, Periode II Tahun Akademik 2025/2026. Ia tercatat sebagai lulusan Magister Manajemen ke-359 dan dipercaya mewakili wisudawan menyampaikan pidato.

Bagaimana dr. Sriatun Membagi Waktu Kuliah dan Pengabdian?

Kesibukan sebagai dokter, anggota legislatif, pengurus organisasi, dan istri kepala daerah menjadi tantangan tersendiri selama dr. Sriatun menempuh pendidikan. Di sela tanggung jawab tersebut, ia tetap harus menyediakan waktu untuk mengikuti pembelajaran, menyelesaikan tugas, menghadapi revisi, serta mendampingi keluarga.

Bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo tersebut perjalanan meraih gelar magister tidak selalu berjalan ringan. Tenggat tugas dan kebutuhan memperbaiki pekerjaan akademik menjadi bagian dari proses yang harus dituntaskan.

Dalam pidato wisudanya, dr. Sriatun menggambarkan perjalanan kuliah sebagai pengalaman dengan banyak kejutan. “Kalau boleh jujur, perjalanan kuliah di STIESIA Surabaya itu penuh dengan plot twist,” katanya. “Kita tidak hanya belajar teori ekonomi, akuntansi, atau manajemen di dalam kelas. Lebih dari itu, kita belajar tentang kedisiplinan, kebersamaan, dan pentingnya menjaga integritas,” lanjutnya.

Pengalaman tersebut membuat kampus terasa seperti rumah kedua bagi Ketua Dekranasda Kabupaten Sidoarjo itu.

“Menjadi bagian dari STIESIA Surabaya adalah pengalaman yang luar biasa dan tidak akan pernah terlupakan,” ungkap dr. Sriatun.

Editor: Diar Candra
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