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Penulis: Sabik Aji Taufan
Minggu, 1 November 2026 | 20.06 WIB

Dorong Ekonomi Hijau di Kaltim, Buka Lapangan Kerja dan Produk Lokal Punya Pasar Berkelanjutan

Danau Labuan Cermin, Kalimantan Timur (Dok. Pemerintah Provinsi kalimantan Timur)

 

JawaPos.com - Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pertambangan harus dikurangi. Pemerintah diminta mulai menuju ekonomi hijau, sehingga membuka lapangan kerja baru dan produk lokal lebih terserap pasar.
 
Berdasarkan data DJPb Kanwil Kaltim dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim tahun 2025, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 35,34 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim pada Triwulan I-2025. Sementara itu, 76,54 persen nilai ekspor Kaltim hingga Juli 2025 masih ditopang komoditas pertambangan.
 
Direktur Eksekutif PROGRESS INDONESIA sekaligus Ketua Umum PP KAMMI, Taufik Amrullah mengatakan, sektor tambang harus dimanfaatkan pemerintah sebagai modal transformasi ekonomi. Pasalnya, sumber daya pertambangan tidak terbarukan, dan memiliki batas.
 
“Tambang bukan sumber daya yang bisa diandalkan selamanya. Karena itu, kita harus mulai mempersiapkan kehidupan setelah tambang dari sekarang. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah harus menjadi modal untuk membangun kemandirian masyarakat,” ujarnya dalam diskusi publik di Samarinda, Kaltim.
 
 
Taufik menilai, Kaltim sebenarnya telah memiliki fondasi untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui Low Carbon Growth Strategy (LCGS) dan Green Growth Compact yang dimulai sejak Mei 2016 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
 
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintag harus diikuti langkah konkret agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
 
Rimbawan senior Kementerian Kehutanan, Ismail Akbar menambahkan, tantangan utama pengembangan ekonomi hijau saat ini bukan sekadar menyusun konsep dan kebijakan, melainkan memastikan pelaksanaannya memberikan dampak nyata hingga tingkat desa.
 
“Keberhasilan ekonomi hijau jangan hanya diukur dari banyaknya program atau dokumen kebijakan. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan, produk lokal memiliki pasar yang berkelanjutan, serta kondisi lahannya semakin membaik,” kata Ismail.
 
Dia menjelaskan, sejumlah peluang ekonomi alternatif dapat dikembangkan melalui agroforestri, seperti kakao, rempah-rempah, dan hasil hutan bukan kayu. Selain itu, jasa lingkungan dan energi bersih juga berpotensi menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa.
 
Keberhasilan program ini perlu melibatkan masyarakat. Kalangan perempuan juga perlu mendapat kesempatan terlibat dalam sistem  ketahanan pangan, sedangkan generasi muda dapat berperan dalam mendorong pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital.
 
Senada, Pemerhati Pemberdayaan Perempuan sekaligus kandidat doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Dina Riska menegaskan, ekonomi hijau harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat, bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
 
“Ekonomi hijau harus memastikan tiga hal berjalan bersamaan, yakni mengurangi tekanan terhadap lingkungan, menciptakan sumber pendapatan yang layak, serta membuka akses yang inklusif bagi perempuan dan generasi muda,” ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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