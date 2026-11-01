Polda Jateng Tegaskan Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo Berbekal Izin Pengadilan

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. (Polri)
JawaPos.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) memberikan penjelasan terkait penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (27/10).
Operasi tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan, dalam penggeledahan tersebut penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lokasi. Barang bukti yang diamankan antara lain senjata tajam, alat panah, telepon genggam, hingga sejumlah benda lainnya.
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Roy menegaskan, proses penggeledahan dan penegakan hukum dilakukan dengan tetap memperhatikan keberadaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak yang berada di tempat tersebut.
"Selain kami menemukan ada anak-anak kecil, kemudian di bawah umur, sama anak perempuan lain yang berpakaian cadar di sana, kami temukan di sana ada satu pedang, kemudian busur anak panah, kemudian HP, sangkur, dan satu kotak infak,” kata Roy Hardi Siahaan di Mapolda Jateng, Jumat (30/10).
Selain di Sukoharjo, penyidik juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah di wilayah Karanganyar. Dari lokasi kedua tersebut, polisi menemukan berbagai jenis senjata tajam, mulai dari celurit, parang, samurai, sangkur, pisau, pisau lipat, hingga busur dan anak panah.
Tidak hanya itu, petugas turut mengamankan sejumlah barang lain yang dinilai perlu didalami keterkaitannya dengan perkara. Di antaranya 10 busur panah, 12 anak panah, tempat anak panah, satu pegangan panah, botol berisi spiritus, cairan asam kuat, kapas, drone, kamera CCTV, handy talky (HT) mini, teleskop, dan sejumlah telepon genggam.
”Ada 10 busur panah, 12 anak panah, tempat anak panah, satu pegangan panah, kemudian ada satu botol spiritus, satu cairan asam kuat, kemudian kapas, kemudian ada drone, CCTV, HT mini, teleskop, ponsel, kemudian satu solder, serta satu rol kabel listrik dan dus berwarna putih,” jelas Roy.
Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan setelah polisi lebih dahulu mengamankan seorang tersangka berinisial ST. Dari pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan, penyidik kemudian mengidentifikasi seorang lainnya berinisial I yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Roy mengungkapkan, ST dan I diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (eks napiter). Keduanya juga disebut pernah terlibat dalam aksi penyerangan Polsek Kliwon pada 2015.
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