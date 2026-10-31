Darurat Karhutla Papua Selatan: Merauke Sumbang 90 Persen Titik Panas, BNPB Turun Tangan 

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara tegas meminta pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait di Papua Selatan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kabupaten Merauke disorot tajam karena menjadi episentrum utama penyebaran titik api di wilayah tersebut.
Arahan ini disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan di Kantor Bupati Merauke, Jumat (30/10).
Berdasarkan analisis data geospasial citra satelit Sentinel-2 dan MODIS, Kabupaten Merauke mencatatkan angka yang mengkhawatirkan.
Wilayah ini menyumbang hingga 90 persen titik panas, 96 persen total luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Provinsi Papua Selatan.
Secara nasional, Papua Selatan saat ini berada di peringkat kedelapan untuk jumlah titik panas, namun menempati posisi kedua secara nasional berdasarkan luas area yang terbakar.
Sorotan utama tertuju pada klaster Jago Merah-Tanah Miring yang mencakup wilayah Jago Merah, Tanah Merah, Animha, dan Semangga.
Dari total 502 hektare area kebakaran yang belum padam per 29 Oktober, hampir separuhnya atau sekitar 250 hektare berada di klaster ini.
"Angka-angka ini memiliki implikasi langsung. Hampir seluruh persoalan karhutla di Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke," ujar Kristomei.
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