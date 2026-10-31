Rehabilitasi 174 Sekolah di Bireuen Dikebut, Siswa Masih Belajar di Balai Pengajian

Kepala SD Negeri 3 Percontohan Peusangan, Nisrina (kiri), menjelaskan perkembangan rehabilitasi sekolah pascabanjir kepada Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Aceh, Imran (kanan), di Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis (22/10).
JawaPos.com - Rehabilitasi 174 sekolah terdampak banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, ditargetkan rampung pada Desember 2026. Selama proses perbaikan berlangsung, sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran bergantian hingga memanfaatkan balai pengajian agar kegiatan belajar siswa tetap berjalan.
Sekolah yang masuk program rehabilitasi tersebut terdiri dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Perbaikan mencakup bangunan dan sarana pendidikan yang rusak akibat banjir.
Di SD Negeri 3 Percontohan Peusangan, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 70 persen. Kepala sekolah, Nisrina, mengatakan banjir sebelumnya merendam lingkungan sekolah dengan ketinggian air lebih dari satu meter dan meninggalkan lumpur di sejumlah ruangan.
Rehabilitasi mencakup 18 ruang kelas serta penggantian sarana pendidikan, seperti meja, kursi, papan tulis, dan perlengkapan ruang guru serta administrasi.
Untuk menjaga kegiatan belajar tetap berlangsung, sekolah mengoptimalkan empat ruang kelas dan ruang Kelompok Kerja Guru (KKG). Penggunaan ruang lainnya disesuaikan dengan kondisi yang tersedia.
“Kami usahakan secepatnya karena anak-anak kan harus belajar. Kami sudah ajukan adendum, semoga pencairan kembali cair sehingga prosesnya selesai,” ujar Nisrina, Kepala SD Negeri 3 Percontohan Peusangan, Kamis (22/10)
Staf Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Rizal Shalihin menjelaskan, progres rehabilitasi berbeda di setiap jenjang. Capaian untuk PAUD diperkirakan sekitar 50 persen, SD 70 persen, dan SMP 80 persen.
Menurut Rizal, penyelesaian pekerjaan berkaitan dengan mekanisme pencairan anggaran dalam dua tahap, yakni 70 persen dan 30 persen. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rehabilitasi sekolah dalam program tersebut selesai pada akhir tahun.
“Kalau di SD itu sudah 70 persen, di SMP malah lebih tinggi, 80 persen,” kata Rizal.
Pemulihan juga berlangsung di SD Negeri 3 Gandapura. Banjir pada November 2025 menyebabkan air dari Sungai Peusangan masuk ke lingkungan sekolah dan merendam ruang belajar.
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