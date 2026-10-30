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Penulis: Syahrul Yunizar
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.40 WIB

Polda Jateng Klarifikasi Awal Mula Penggerebekan Santriwati Pesantren di Sukoharjo

Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena pimpin apel di mapolres Sukoharjo, Senin (19/10). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO) - Image

Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena pimpin apel di mapolres Sukoharjo, Senin (19/10). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

JawaPos.com - Polda Jawa Tengah (Jateng) buka suara pasca penggerebekan santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur’an, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng) pada Kamis (29/10).

Upaya paksa itu dilakukan terkait dengan kasus perusakan warung mi babi pada 12 September 2026 lalu. 

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan bahwa penggerebekan tersebut dilakukan sebagai pengembangan dalam penanganan kasus.

Dari penggerebekan itu, Polda Jateng menemukan sejumlah barang bukti di dalam pondok.

”Yang kami dapatkan, selain kami menemukan ada anak-anak kecil, kemudian dibawah umur sama anak perempuan lain yang berpakaian cadar di sana, kami temukan di sana ada 1 pedang, kemudian busur anak panah, kemudian HP, sangkur, dan 1 kotak infaq,” kata dia kepada awak media pada Jumat (30/10).

Selain itu, penggeledahan satu rumah di Karanganyar mendapati sejumlah temuan lain.

Mulai senjata tajam seperti celurit, parang, samurai, sangkur, sangkur kecil, pisau, pisau kecil, pisau lipat, sampai panah dan busur panah. Seluruhnya sudah diamankan oleh polisi.

”Ada 10 busur panah, 12 anak panah, tempat anak panah, satu pegangan panah, kemudian ada 1 botol spiritus, 1 cairan asam kuat, kemudian kapas, kemudian ada drone, CCTV, HT mini, teleskop, ponsel, kemudian 1 solder, serta satu roll kabel listrik, dan dus warna putih,” beber dia.

Tidak hanya itu, Irjen Roy menyatakan bahwa jajaranya juga menemukan gergaji, tang catut, kunci inggris kecil, cangkul kecil, dan 11 kabel ties.

Dari lokasi yang sama turut diamankan amunisi berwarna hijau bergambar bendera tauhid, 1 tas senapan, dan 1 plat sepeda motor.

Editor: Bayu Putra
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