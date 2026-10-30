Kronologi Ayah Rudapaksa Anak Kandung Usai Istri Meninggal: Ancam Bunuh Jika Melawan

Ilustrasi korban pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos)
JawaPos.com - Seorang ayah berinisial AR, 41, diduga merudapaksa dengan cara mengancam anak kandungnya yang berusia 15 tahun di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Pelaku mengancam akan membunuh korban atau mematahkan kakinya jika berani melawan saat kejadian yang berlangsung pada malam peringatan tujuh hari kematian ibu korban.
Kanit PPA Polres Tanah Bumbu Aipda Puput Ari Pambudi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di kediaman pelaku pada Jumat malam (18/9). Saat itu, korban tinggal bersama ayahnya setelah ibunya meninggal dunia.
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"Saat itu, korban tinggal bersama ayahnya setelah ibunya meninggal dunia," ujar Puput seperti dikutip dari Radar Banjarmasin, Jumat (30/10).
Sebelum tinggal bersama ayahnya, korban menetap dengan ibunya di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Kedua orang tuanya berpisah beberapa bulan setelah korban lahir sehingga korban tidak tinggal bersama ayahnya selama belasan tahun.
Pada awal 2026, kedua orang tuanya kembali rujuk. Namun, kebersamaan tersebut tak berlangsung lama karena ibu korban meninggal dunia. Setelah itu, korban tinggal bersama AR di Tanah Bumbu.
Saat peringatan tujuh hari kematian ibunya, korban melihat ayahnya sedang termenung di kamar. Korban kemudian menghampiri pelaku, yang selanjutnya meminta anaknya menemani tidur di kamar.
Korban menuruti permintaan tersebut tanpa menaruh curiga. Keduanya kemudian tertidur hingga sekitar tengah malam korban terbangun karena merasa celananya dilepas.
Korban terkejut mendapati ayahnya sudah berada di atas tubuhnya. Puput menjelaskan, korban tidak berani melawan karena pelaku mengancam akan mematahkan kakinya atau membunuhnya jika berusaha memberontak.
Keesokan harinya, korban pulang ke Marabahan menggunakan sepeda motor. Ia membawa uang Rp 5 juta milik pelaku untuk membiayai perjalanan pulang.
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Jawa Pos
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