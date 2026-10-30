Usai Dilanda Banjir, Akses Jalan Pining-Lokop Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Penampakan Jalan Pining-Lokop saat dilanda banjir akibat tanggul Sungai Badak Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh jebol. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Akses Jalan Pining-Lokop dipastikan sudah bisa dilalui kendaraan kembali. Penanganan darurat pasca tanggul Sungai Badak Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh terus dijalankan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, geobag digunakan untuk mengurangi risiko limpasan air susulan. Perbaikan infrastruk fisik dan aliran sungai masih berjalan.

“Saya minta penanganan banjir bandang tidak dilakukan sepotong-sepotong. Kita segera normalisasi muara dan alur sungainya, selesaikan peninggian tanggulnya dan siapkan pekerjaan sabo dam di hulu sungai,” kata Dody, Jumat (30/10).

Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut selama sepekan dan menyebabkan kerusakan tanggul Sungai Badak. Limpasan air dengan debit tinggi kemudian meluas ke akses jalan daerah Pining–Lokop hingga memasuki permukiman warga, dengan ketinggian genangan mencapai sekitar 80 sentimeter atau setinggi pinggang orang dewasa.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh melakukan evakuasi warga terdampak. Mereka dipindahkan ke titik kumpul yang lebih aman.

Berdasarkan laporan BPJN Aceh per 29 Oktober 2026, genangan banjir telah surut dan akses jalan daerah Pining–Lokop mulai dapat dilalui kembali. Meski demikian, pemantauan kondisi lapangan dan kesiapsiagaan personel tetap dilakukan untuk mendukung keselamatan masyarakat.

Sementara itu, BWS Sumatera I melaksanakan penutupan tanggul yang jebol menggunakan geobag dengan mengerahkan satu unit excavator. Cara ini diharapkan bisa mengendalikan aliran air.

Kementerian PU juga akan melakukan penanganan permanen secara terpadu dari hulu hingga ke muara sungai. Penanganan permanen tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada Oktober 2026 dan ditargetkan dapat diselesaikan secara keseluruhan pada Desember 2028.

Kepala BWS Sumatera I, Asyari mengungkapkan penanganan permanen tersebut mencakup tiga komponen utama, yaitu pembangunan sabo dam di bagian hulu, pembangunan tanggul pengamanan banjir pada alur sungai, serta pengerukan dan penataan muara.

“Seluruh rangkaian kegiatan direncanakan mulai Oktober 2026 dengan target penyelesaian pada Desember 2028,” kata Asyari.

Penanganan secara terpadu dari hulu hingga muara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sistem sungai dalam mengalirkan debit banjir, mengendalikan sedimen dan material yang terbawa aliran, mengurangi risiko luapan sungai, serta memberikan perlindungan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat dan kawasan yang berada di sepanjang Sungai.

Sebelumnya, BWS Sumatera I telah melakukan normalisasi Sungai Pining di Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, secara bertahap pada 26–28 Oktober 2026 dengan mengerahkan satu unit excavator. Penanganan ini melanjutkan upaya Kementerian PU dalam mengurangi risiko banjir di Kabupaten Gayo Lues.

Selain itu, BWS Sumatera I juga melaksanakan normalisasi sungai serta pembuatan dan perbaikan tanggul di Desa Badak dan Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang. Pekerjaan dilakukan secara bertahap menggunakan excavator dengan tetap memantau debit sungai untuk memastikan kondisi aman sebelum pekerjaan dilanjutkan.