Sekolah Sehat HiLo Hadir di 11 Kota, Pacu Terbentuknya Ekosistem Hidup Sehat di Sekolah

JawaPos.com – Pemerintah Kota Malang bersama Nutrifood meluncurkan Program Sekolah Sehat HiLo yang bertujuan membangun health ecosystem di lingkungan sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), melalui keterlibatan seluruh elemen, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga mitra kantin sekolah.

Program ini merupakan bagian dari komitmen salah satu brand Nutrifood, yaitu HiLo Teen, susu tinggi kalsium dan tinggi protein untuk remaja tumbuh tinggi dan kuat, dalam mendukung terbentuknya generasi muda yang lebih sehat dan aktif. Periode program akan berlangsung selama tiga bulan, dengan menjangkau 5 sekolah dan lebih dari 1.000 siswa sekolah di tiap kota.

Masa remaja merupakan masa penting untuk membangun kebiasaan sehat. Sebagai tempat remaja menghabiskan sebagian besar harinya, sekolah berperan penting dalam mendukung pembentukan kebiasaan sehat. Tidak hanya bermanfaat mendukung pertumbuhan optimal, kebiasaan sehat sejak masa sekolah juga berperan penting menekan risiko penyakit kronis hingga dewasa nanti.

Sayangnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi gizi lebih (overweight dan obesitas) sebesar 16,2% pada remaja usia 13–15 tahun dan 12,1% pada usia 16–18 tahun. Artinya, kira-kira satu dari enam siswa SMP dan satu dari delapan siswa SMA mengalami kelebihan berat badan.

Padahal, kelebihan berat badan di masa remaja meningkatkan risiko obesitas saat dewasa, yang merupakan faktor risiko penyakit degeneratif, seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan kanker.

Dari sisi aktivitas fisik, saat ini terlihat banyak remaja mengalami kondisi malas gerak. Berdasarkan data SKI 2023, 58% remaja usia 10–14 tahun dan 50,4% remaja usia 15–19 tahun tercatat memiliki tingkat aktivitas fisik yang kurang.

Padahal, WHO menganjurkan anak dan remaja aktif secara fisik minimal 60 menit per hari. Dari sisi pola makan, konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) juga mudah melebihi batas anjuran. Permenkes No. 30 Tahun 2013 menganjurkan batas konsumsi gula maksimal 50 gram (4 sendok makan), garam 5 gram (1 sendok teh), dan lemak 67 gram (5 sendok makan) per orang per hari. SKI 2023 menunjukkan 47,5% masyarakat Indonesia mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari.

Program Sekolah Sehat HiLo merupakan pengembangan dari berbagai inisiatif edukasi kesehatan yang selama ini telah dijalankan oleh Nutrifood maupun HiLo. Sebelumnya, HiLo telah mengajak remaja membangun kebiasaan aktif melalui berbagai program, termasuk HiLo Body Move Challenge yang mendorong siswa untuk lebih aktif bergerak dan berolahraga secara menyenangkan.

Andre Setiawan Omarhadi, Area Marketing Manager Jawa Timur PT Nutrifood Indonesia, menyatakan, “Nutrifood percaya bahwa sekolah dan ekosistem di dalamnya memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan hidup sehat remaja. Melalui Program Sekolah Sehat HiLo, kami ingin melangkah lebih jauh dengan melibatkan seluruh ekosistem sekolah agar budaya hidup sehat dapat tumbuh secara berkelanjutan. Kami ucapkan terima kasih kepada kelima sekolah di kota Malang yang telah bersedia mengikuti program ini, adapun sekolah-sekolah tersebut adalah SMPN 2 Malang, SMPN 5 Malang, SMPN 16 Malang, SMPN 21 Malang, dan SMPN 27 Malang.”