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Penulis: Edi Yulianto
Jumat, 30 Oktober 2026 | 15.18 WIB

Dirjen Hortikultura Kementan Gagas Revolusi Agribisnis Lewat KEP dan Ekspor Perdana Salak ke Kamboja

Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan revolusi agribisnis lewat KEP. (istimewa) - Image

Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan revolusi agribisnis lewat KEP. (istimewa)

JawaPos.com - ​Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mengambil langkah strategis. Mereka mentransformasi sistem agribisnis nasional di kawasan lahan kering melalui pendekatan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. 

Komitmen tersebut ditegaskan dalam agenda peluncuran Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) serta pelepasan ekspor hortikultura yang dipusatkan di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta, Rabu (29/10).

​Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura selaku Project Director Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP), Freddy, S.T.P., M.Sc., M.P.S., Ph.D., menjelaskan program pembangunan sektor pertanian yang didanai melalui pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) ini dirancang agar tidak sekadar bersifat proyek pengadaan jangka pendek.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen membangun fondasi ekosistem yang mandiri bagi para petani di kawasan lahan kering agar mereka siap menghadapi kemandirian ekonomi begitu masa proyek berakhir.

​"Kami tidak mau hanya sebatas proyek pembelian saja, tapi kami mempersiapkan fondasi sistem. Jadi, ekosistem hulu hilir ini, begitu kita siapkan, nanti kalau sudah tidak ada anggarannya lagi, mereka sudah mandiri dan bersatu dalam satu kelembagaan ekonomi petani," ujar Freddy di Jogjakarta, Kamis (29/10).

​Lebih lanjut, Freddy memaparkan bahwa program HDDAP saat ini menjangkau 7 provinsi dan 13 kabupaten yang menjadi basis lahan kering utama di Indonesia, meliputi Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Ende, Enrekang, hingga Gowa.

Dengan melibatkan target sekitar 25.000 petani dari 10.000 hektare lahan sasaran, program ini secara bertahap menargetkan pembentukan hingga 350 koperasi hortikultura berbadan hukum selambat-lambatnya pada 2029. 

Melalui penyatuan identitas kelembagaan di bawah satu nama Koperasi Hortikultura, para petani didorong untuk menggunakan profit sebagai bahasa pemersatu yang berorientasi bisnis agar mampu mengelola omzet bernilai miliaran rupiah per koperasi serta memutus ketergantungan terhadap rantai pasok tradisional yang kerap melalui pengepul.

​Transformasi hilirisasi tersebut turut diwujudkan secara nyata melalui peluncuran ekspor perdana komoditas salak sebanyak 20 ton senilai Rp360 juta ke Kamboja pada Jumat (30/10).

Editor: Edi Yulianto
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