Bantu Korban Terdampak Karhutla, TAP Dukung Akses Kesehatan dan Air Bersih bagi Warga Lamandau

JawaPos.com – Musim kemarau dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi permasalahan bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

PT First Lamandau Timber International (FLTI), bagian dari Group PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAP) berinisiatif memberikan pengobatan gratis dan pembagian masker bagi masyarakat Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Selain layanan kesehatan, FLTI turut menyediakan tandon air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Untuk menjaga ketersediaan air, FLTI juga merencanakan pengisian tandon secara berkala setiap dua hari sekali sehingga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sebanyak 100 kotak masker turut dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan Kesehatan terhadap paparan asap saat beraktivitas. Bantuan tersebut melengkapi upaya pelayanan kesehatan dan penyediaan air bersih bagi warga Desa Sungai Buluh.

Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla, khususnya melalui pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Menurutnya, sinergi berbagai pihak diperlukan agar kebutuhan warga tetap mendapat perhatian di tengah situasi tersebut.

“Pemeriksaan kesehatan gratis, penyerahan ambulans, dan penyerahan CSR yang berupa tandon air sangat bermanfaat,” ujar Rizky.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lamandau juga meresmikan ambulans milik Desa Sungai Buluh yang pengadaannya bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD). Ambulans tersebut menjadi fasilitas milik desa untuk mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk membantu akses transportasi bagi warga yang membutuhkan layanan medis.

Kegiatan di Desa Sungai Buluh merupakan bagian dari TAP Untuk Negeri, inisiatif kontribusi sosial PT. Triputra Agro Persada Tbk. mencakup berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.