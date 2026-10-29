Polisi Amankan Pelaku Kericuhan di Malioboro Jogja, Bawa Sajam hingga Bau Alkohol

JawaPos.com – Sejumlah orang diamankan polisi dalam kericuhan usai aksi demonstrasi di kawasan Malioboro Yogyakarta, Rabu (28/10) malam.

Polda DIY mendapati ada satu orang yang membawa senjata tajam, sementara sejumlah orang lainnya dalam kondisi terpengaruh alkohol.

Kabid Humas Polda DIY Kombespol Ihsan mengatakan, jajarannya mengamankan pembawa sajam itu sekitar pukul 18.00 WIB.

"Kami mengamankan satu orang yang membawa senjata tajam," kata Ihsan di Gedung DPRD DIY, lokasi aksi demonstrasi, Rabu (28/10) malam, sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, polisi juga memeriksa orang-orang yang diamankan di Biddokkes Polda DIY serta petugas kesehatan.

"Dari pengecekan baik dari Biddokkes maupun dari kesehatan kami, sebagian besar mengonsumsi minuman keras," jelasnya.

Ihsan mengatakan, pihaknya masih mengidentifikasi orang-orang yang diamankan, termasuk untuk memastikan identitas dan asal mereka.

Untuk saat ini, data lengkap mengenai jumlah maupun latar belakang orang-orang tersebut belum bisa diungkap.

"Untuk data lengkapnya, ini masih kita terus lakukan pendataan ya. Kita lakukan identifikasi, nanti besok bisa kita update ya," katanya.